Bielsa aún no renovó con el Leeds, pero ya espía a sus futuros rivales

Lunes 27 de julio de 2020

El objetivo se cumplió y hubo tiempo para la fiesta y adoraciones. El Leeds United fue campeón de la Championship y así consiguió el ansiado regreso a Primera después de 16 años en el Ascenso. Y, en el primer fin de semana libre tras la alegría, Marcelo Bielsa eligió seguir viendo fútbol. Sorpresivamente, apareció en Goodison Park, la cancha del Everton para ver el duelo ante el Bournemouth.Con barbijo, el DT argentino viajó 120 kilómetros hasta Liverpool y dijo presente para observar a uno de los rivales en la próxima campaña como los Toffees dirigidos por Carlo Ancelotti​. Los del italiano no tuvieron una buena jornada y cayeron 3-1 contra un rival al que no le alcanzó para salvarse del descenso y perdió la categoría.Para el Leeds es una buena señal. Porque todavía no está arreglada la continuidad del Loco para la próxima temporada.