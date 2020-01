Beyoncé y la evolución de poder ser mamá

Viernes 24 de enero de 2020

Beyoncé ha abierto su corazón a la revista ELLE. La cantante ha respondido a las preguntas que sus fans le han hecho durante estos meses en redes sociales y vía email en el nuevo número de la publicación.

Una forma más de acercarse a Beyoncé que descubre momentos tan cruciales de su vida como los problemas que tuvo para quedarse embarazada por primera vez. Y es que no es la primera vez que la intérprete habla de los abortos que sufrió antes de tener a su hija Blue: “El hecho de sufrir varios abortos me mostró que tenía que ser una madre para mí misma antes de serlo para otra persona. Después, tuve a mi hija Blue, y la búsqueda de un propósito se volvió aún más profunda. Morí y renací en mi matrimonio… Ser la número uno ha dejado de ser mi prioridad”, alegó.

Una nueva forma de ver la vida convirtió a su familia en su mayor prioridad.

“Al final, lo que más feliz me hace es ser madre. Asegurarme de que estoy ahí para mis hijos: llevar a Blue al colegio o a Rumi y Sir a sus actividades, buscar un hueco para salir con mi marido, llegar a tiempo a casa para cenar con la familia… Encajar esas piezas es estresante, pero me parece que esa es la vida de una madre trabajadora”, detalló.

Ser madre cambió también su forma de enfocar su trabajo. “Tras dar a luz a Blue, me fijé como misión utilizar mi arte para reflejar el estilo, la elegancia y la atracción presentes en hombres y mujeres de color. Vivimos en una época maravillosa de avance hacia la aceptación de los demás. Estoy muy orgullosa del progreso logrado en torno al colectivo LGBTQIA. La masculinidad se está redefiniendo”, y añade: “A las mujeres se nos ha educado para aguantar y y cuidar de todos menos de nosotras mismas. Yo ya no soy así. Después de un embarazo difícil, me tomé un año para ocuparme de mi propia salud”, remarcó.