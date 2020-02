Beto Casella sobre la farándula

Lunes 3 de febrero de 2020

Beto Casella comienza hoy la 15ª temporada de Bendita por Canal 9, en una charla con Teleshow se refirió a la farándula, que tanto alimenta su ciclo. Indicó que le divierten los escándalos de temporada pero que hay límites. “El límite es cuando hay chicos. Yo no soy mojigato, puritano, pero los chicos son el límite. Los hijos no la pasan bien cuando los padres ventilan intimidades. Los chicos a determinada edad son muy crueles en el colegio, en los grupos sociales, en el club, y no me parece. Ese es un límite. Después sí, me divierte, es una forma de entretenimiento para mucha gente”.