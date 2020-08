Berni negó haber hablado con el fiscal que investiga el caso de Facundo Astudillo

Domingo 16 de agosto de 2020 | 22:55hs.

Luego de la aparición de un cuerpo que podría ser el de Facundo Astudillo Castro, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, desmintió este domingo haber hablado con fiscal que investiga el caso, como había denunciado Cristina Castro."No sé nada, hace seis días que estoy encerrado (debido a que es positivo de coronavirus). Escuché que el fiscal (federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez) habló conmigo y eso es mentira", sostuvo el funcionario provincial en declaraciones a A24.El ministro aseguró que “lo más importante es llegar a la verdad” y que “se esclarezca el hecho”. Sus respuestas surgen luego que Cristina Castro, la madre del joven, denunciara que escuchó al fiscal hablando con Sergio Berni, por lo que este domingo pidió su renuncia."Ante una situación desgraciada que es la desaparición de un hijo, no hay mucho que decirle a una madre", lamentó Berni, quien aclaró que hasta el momento la investigación no halló "una vinculación de la desaparición con la policía bonaerense".En este sentido, el funcionario explicó que sacarán “conclusiones después de la autopsia” y argumentó: "Desde la distancia mucho no puedo aportar y además nos apartamos por pedido de la madre”.