Bernardo Romeo, nuevo coordinador de Selecciones

Sábado 4 de enero de 2020

Bernardo Romeo asumió ayer como nuevo coordinador de Selecciones Juveniles.

Romeo, de 42 años, firmó contrato en el predio de la AFA, en Ezeiza, en presencia del presidente Claudio Tapia y recibió la bienvenida del ente que regula el fútbol argentino a través de las redes oficiales.

Romeo deberá articular su tarea con los entrenadores de las divisiones juveniles como Pablo Aimar (sub 17), Diego Placente (sub 15) y Fernando Batista, quien dirigirá al equipo Preolímpico sub 23 en Colombia.