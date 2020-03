Benjamín los unió a todos

Jueves 5 de marzo de 2020

Gianinna Maradona subió una nueva foto de su familia y sorprendió nuevamente a todos, mostrando la nueva imagen de ella, su hermana y sus padres, Claudia Villafañe y Diego Maradona.

El motivo del encuentro fue el festejo del cumpleaños de Benjamín Agüero, que celebró sus 11 años, y fue la oportunidad que valió para volver a reunión a los Maradona en su conjunto: del evento participó Dalma, tía y madrina del niño, además de Claudia y Diego, quienes pudieron dejar sus conflictos judiciales de lado y mostrarse felices en una foto familiar junto a su nieto. Todos posaron con un gorro souvenir del cumple, que decía “Ben 11”, en honor al pequeño, emulando la firma de su abuelo cuando era jugador.

“Hace 11 años que nos une el mismo amor incondicional por un pequeño gigante, dulce como pocos, genuino, justo, bondadoso, fiel a sí mismo, con una personalidad que lo hace un ser único e inigualable”, sostuvo Gianinna en su cuenta de Instagram junto a la imagen. Y agregó: “Quien me convirtió a mi en Mamá, a mi hermana en Titi, a mi vieja en Tata y a mi papá en Babu. Todos tan diferentemente iguales... Les amo, gracias por ser!”.

Cabe resaltar que Benjamín festejó hace una semana junto a sus amigos del colegio en un evento organizado por Gianinna. Al niño se lo vio con un look renovado, con el pelo platinado, feliz en la celebración familiar, de la que estuvo ausente su papá, el Kun Agüero, ya que está en medio del campeonato con el equipo del Manchester City, con el que ganó la Copa de la Liga inglesa el último fin de semana.

El 19 de febrero, el día del cumpleaños del niño, Gianinna publicó un sentido mensaje hacia su hijo, donde también hizo una referencia a su ex: “Hace 11 años, después de mil horas de trabajo de parto, llegabas a mi vida, no voy a olvidar nunca el momento en que me incorporé para agarrarte, para tenerte en mis brazos por primera vez”. Y continuó: “Yo tenía 19 años y nunca había sentido algo semejante, algo tan maravilloso como era haberme convertido en tu mamá. Todo el miedo que tenía me lo sacó tu papá mientras me sostenía la mano fuerte y me decía que yo podía. Y así fue, ustedes me enseñaron que YO puedo...”, recordó Gianinna, haciendo referencia al apoyo que recibió del Kun Agüero en ese momento tan especial de sus vidas.

“Hace 11 años me enseñaste qué significaba vivir para siempre pensando más en vos que en mí. Soy una privilegiada y siempre voy a estar agradecida porque ser tu mamá es lo más maravilloso que me paso en la vida. Felices 11 vueltas al sol, hijo mío. Sos más de lo que alguna vez imagine... ¡Te amo para siempre!”, finalizó.

Hace algunas semanas, en diciembre del año pasado, Gianinna había subido a sus redes una foto similar, con los cinco integrantes de la familia Maradona. En esa oportunidad, el motivo era un evento organizado por una marca de bijouterie en la que participa económicamente Gianinna, una de sus hijas. “Somos nosotros. Gracias por acompañarme en este nuevo desafío. Necesitaba de ustedes! Fui y soy muy feliz! Gracias! Los amo! (Falta Roma para decirles que ellos son mi vida entera)”, había escrito la joven en esa ocasión.

Claudia y Diego se separaron oficialmente en el 2003, aunque su relación fue empeorando con el paso del tiempo, hasta llegar a tener diversos juicios entre ellos por la colección de las remeras del ex futbolista y por los bienes que se habían generado en el matrimonio mientras aún estaban casados.