Benedetto: “Hay cosas peores que perder una final”

Viernes 17 de abril de 2020

La salida de Darío Benedetto de Boca fue agridulce. El delantero no sólo estaba en uno de sus mejores momentos deportivos, sino que además era un futbolista completamente influyente en el plantel. Pero la final de Madrid, precipitó las cosas. Una derrota que dolió mucho más que un título perdido. Fue también una renovación de caras, entrenadores y perspectivas a futuro. Pipa fue uno de los que dejó el club.

Dos años después de aquel fatídico día de Madrid y consolidado en la delantera del Olympique de Marsella, Benedetto diálogo con radio Mitre y habló de su polémica salida de Boca: “Siempre dije que no me quería ir de Boca, pero es muy difícil que te llegue una oferta como la que me cayó a mí, a los 29 años, de jugar en el fútbol europeo. No me arrepiento creo que tomé la decisión correcta”.

En cuanto a una posible vuelta al club de la Ribera, Benedetto aclaró: “Uno nunca sabe lo que puede pasar de acá a un año o tres, la idea mía es poder cumplir el sueño de jugar la Champions y estamos muy cerca de cumplir el objetivo”.

Por otro lado, volvió a hablar de la final perdida ante River en la Copa Libertadores y señaló que fue uno de los momentos más tristes de su carrera. “Como jugador e hincha de Boca me dolió perder ese partido, pero yo creo que hay cosas peores que perder una final”.

Pipa, recordó también que su gran momento en el Xeneize le permitió ser citado a la selección argentina e ilusionarse con entrar en la nómina que iba a jugar el Mundial de Rusia. Sin embargo, la lesión en la rodilla le quitó chances.

“Quedar afuera de la lista del Mundial fue un golpe muy duro en mi carrera, primero porque nunca tuve una lesión tan grave y segundo porque me tocó en el mejor momento de mi carrera. Sabía que era tenido en cuenta por Sampaoli y Beccacece, y la verdad que me dolió muchísimo”.

Además reveló que con esa lesión, se quebró: “Por el único motivo que lloré fue por la rodilla, porque cuando me pasó eso se me vino a la cabeza el mundial, esto fue por lo único que lloré”.

Ante la consulta por el motivo de su salida de Boca con respecto a una supuesta mala relación con Carlos Tevez, el 9 no la tiró afuera y contestó: “Es mentira que me fui de Boca por una pelea con Tevez. Con Carlos tengo una excelente relación, hemos comido asado juntos y la verdad que tengo una excelentísima relación, no sé quién inventó eso pero la verdad que es todo mentira”.