Belo Monte: Promesas incumplidas

Domingo 22 de diciembre de 2019

Pueblos indígenas, más amenazados La vida en Apyterewa (tierra índigena en el estado de Pará), habitada por los indios Parakanã, debería haber mejorado con Belo Monte. El territorio, reconocido como suyo en 2007, se encuentra a unos 300 kilómetros de la represa. Motocicletas, lanchas, un pequeño puesto de salud y generadores eléctricos fueron proporcionados por “Norte Energía” como compensación por la represa de Xingú.

Pero la promesa más importante no se ha cumplido. Todo el territorio debía quedar en manos de los indígenas. Las imágenes de satélite muestran, sin embargo, cómo las granjas avanzan cada vez más desde el este. Y los buscadores de oro están activos en los ríos del alrededor, excavando en las orillas y aspirando el fondo del río con tuberías unidas a balsas.

Un río que no es suficiente y las dudas por la vida acuática

Edizangela Alves Barros creía que el traslado forzoso para dejar espacio a una gigantesca presa en la Amazonía brasileña traería un futuro mejor para su familia. Pero en el asentamiento recién construido donde viven ahora, las facturas de la luz son más caras y el alumbrado público funciona de forma intermitente, una cruel ironía para una comunidad situada a 40 kilómetros de la tercera presa hidroeléctrica más grande del mundo.“Dejamos nuestras casas de madera para vivir en casas de concreto, pero nuestra situación económica empeoró”, dijo Alves Barros, que tiene cinco hijos. Antes vivían junto al río Xingu. Allí se alza ahora la presa Belo Monte, un coloso construido con suficiente concreto y acero como para construir 22 veces la torre Eiffel. A su lado, los botes que cruzan el río se ven como juguetes.Belo Monte se ideó para reforzar la inestable red eléctrica brasileña. Y en las tres semanas que lleva operativa a pleno rendimiento ha resultado muy beneficiosa, al menos para gente en ciudades a más de 2.400 kilómetros (1.500 millas) de distancia.La opinión es diferente en la región donde se levantó la estructura. El proyecto desplazó a unas 40.000 personas, según estimaciones de la sociedad civil, y ha secado algunos tramos del río Xingu. Además, los críticos señalan que las promesas de empleos y desarrollo económico que acompañarían a la presa no se cumplieron.“Hubo muchas promesas: generación de empleos, la economía de la región iba a crecer”, dijo Sabrina Mesquita do Nascimento, investigadora del Centro de Estudios Amazónicos Avanzados en la Universidad Federal de Para, que lleva años estudiando Belo Monte. Los resultados prometidos o bien nunca se materializaron o se desvanecieron al terminar la construcción, señaló. “Fue una relación efímera. Todos los daños recayeron en estas personas”; dijo Do Nascimento.Belo Monte, situada en el estado norteño de Pará, tiene la capacidad de generar 11,2 gigavatios de electricidad, por detrás solo de la presa china de las Tres Gargantes y la de Itaipu, en la frontera de Brasil con Paraguay. Requirió excavar un canal más grande que el Canal de Panamá.Los emprendedores vieron una oportunidad, y gente en busca de empleo acudió a Altamira buscando uno de los 60.000 puestos prometidos, lo que disparó la población de la ciudad.Los vecinos que pescaban y se bañaban en el río Xingu vieron cómo sus vidas cambiaban de forma drástica. Es el caso de Jair Teixeira Da Costa, un pescador que vive en una pequeña casa de madera con un muelle improvisado, donde juega con sus seis perros. Ahora los peces escasean y él hace trabajos esporádicos para llegar a fin de mes.La fiscalía federal ha realizado 27 investigaciones diferentes sobre Belo Monte. Entre otras cosas, se ha acusado a empresas y agencias públicas de no hacer las consultas obligatorias con comunidades indígenas y de no cumplir su promesa de construir infraestructuras básicas de alcantarillado para los vecinos de la zona.En un email enviado a The Associated Press, Norte Energía dijo que las familias locales comen más de tres veces la cantidad de pescado recomendada por la Organización Mundial de la Salud e insistió en que había creado una “cooperativa” de pescadores para mitigar el impacto sobre el río.La firma también dijo que no había obligado a poblaciones indígenas a trasladarse. “La compañía constructora no resultó bien, en absoluto. Eran solo promesas”, dijo Da Costa, que aún está esperando a tener electricidad en su casa.A un mundo de distancia, en Río de Janeiro, los bañistas en la playa de Ipanema aplauden cada tarde al anochecer. Las luces se encienden en toda la ciudad, iluminando la estatua de Cristo el Redentor, el estadio de fútbol de Maracaná y las viviendas de 13 millones de urbanitas. Pocos vecinos de Río se dan cuenta de que sus televisores y lavadoras reciben algo de energía de la distante presa.Belo Monte empezó hace poco a enviar energía a través de la línea de transmisión de 800 kilovoltios más larga del mundo, que recorre 2.534 kilómetros (1.574 millas) a través de 81 ciudades y tres ecosistemas hasta una subestación el estado de Río. La línea al estado de Río no es recta.La filial local de una empresa estatal china la construyó con desvíos de 435 kilómetros (270 millas) para evitar cruzar territorio indígena y mantener a las comunidades locales a favor del plan, señaló Anselmo Leal, vicepresidente de State Grid Holding Brazil. La empresa también levantó torres por encima de los árboles para evitar talar una franja de 120 yardas de ancho por el camino.La construcción de la línea de transmisión se vio interrumpida en 2017 por protestas en el estado de Para. El gobierno de Brasil desplegó a la guardia nacional para garantizar que no hubiera retrasos en una obra considerada crucial para el crecimiento de la economía del país.Brasil sufrió grandes apagones antes de 2010, algunos de ellos por fallos en centrales eléctricas.En 2009, un apagón dejó a oscuras las dos ciudades más grandes del país, afectando a millones de personas. En general, los residentes en las grandes ciudades de Brasil desconocen el impacto de Belo Monte en la región donde se construyó.Eso se debe a que el sureste, una zona más rica, vive bajo la ilusión de ser autosuficiente, señaló Luiz Novoa, profesor de la Universidad Federal de Rondonia, que lidera un grupo de investigación sobre los territorios amazónicos. Se sienten ajenos a la explotación de la Amazonía, ya sean las exportaciones de una enorme mina de hierro o la energía de Belo Monte, señaló. “Esos excesos hacen que sus vidas funcionen bien en las metrópolis, pero no comprenden de dónde viene, su coste socioeconómico”, dijo Novoa.Belo Monte causó un perjuicio a las comunidades locales que solo ha empeorado al terminar la construcción, señaló marco Santana, abogado que ha representado a algunas de las personas reubicadas. La población de Altamira ha subido un 48%, a 115.000 personas frente a las 77.000 del año 2000. La pérdida de empleos provocada por la presa alimentó un estallido de la violencia, según los expertos.“La gente perdió su trabajo y la ciudad se convirtió en un caldo de cultivo para problemas sociales”, dijo Santana. En 2008, antes de que comenzaran las obras, la tasa de homicidios de Altamira era de 36 por cada 100.000 residentes. Para 2018, la tasa se había multiplicado casi por cuatro, convirtiéndose en la segunda ciudad más violenta del país.Los hoteles construidos para alojar a los antes numerosos trabajadores se han quedado vacíos, muchas empresas pequeñas han cerrado y las grandes compañías están envueltas en el escándalo de corrupción del caso “Lava Jato”, que reveló sobornos en el sector brasileño de la construcción.Para que la planta de Belo Monte funcione, se construyó una presa principal en el río Xingu, que desvió el agua necesaria para la generación de energía a dos depósitos, creando así una “sección de flujo reducido”. En este tramo, el flujo del rio ya no es natural, sino que es liberada artificialmente por el concesionario de Belo Monte, Norte Energia SA.Con la inauguración de la última turbina (el 28 de noviembre último), Belo Monte ahora opera a su capacidad máxima, y ​​Norte Energia adoptará el llamado “hidrograma de consenso”, que establece valores mínimos de agua que deberían alcanzar el segmento de flujo reducido durante cada mes del año. Para ser probado durante seis años, a partir de enero de 2020, la medida tiene como objetivo mitigar el daño causado por el desvío de agua a la generación de energía.Criticado por expertos por aspectos ambientales, el “hidrograma de consenso” además no es suficiente para garantizar la viabilidad energética de la planta durante todo el año. Según un informe publicado por O Estado de S. Paulo recientemente, Norte Energia quiere construir una planta de energía térmica para compensar la baja producción de energía y ya ha consultado a la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) sobre la posibilidad.Según el concesionario, el “hidrograma de consenso” garantiza las condiciones de navegabilidad y la supervivencia de los animales en la sección de flujo reducido. Sin embargo, los expertos cuestionan la falta de estudios de Norte Energia.Es el caso de la investigadora de la Universidad Federal de Pará (UFPa) y bióloga del Ministerio Público Federal (MPF) Cristiane Costa Carneiro. Según ella, la medida de reducción de daños es en sí misma un impacto, y su efecto acumulativo podría significar el final del río.“Si aplica los flujos de ‘hidrograma de consenso’, las condiciones de vida de las poblaciones y la fauna acuática no resistirán porque no tendrán suficiente agua para cumplir con todos los ciclos biológicos de esta fauna”.