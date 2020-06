Belgrano por la igualdad

Sábado 20 de junio de 2020

Por Agustina Rella sociedad@elterritorio.com.ar

Es una personalidad íntegra y desinteresada que no tenía ambiciones personales, ni de poder o dinero sino que estaba al servicio de la causa revolucionaria, la independencia de su patria” Angélica Amable Profesora y licenciada en Historia

Hoy, empanadas de la Indu Solidaria Si bien los chicos de ‘la Indu solidaria’ ofrecen de lunes a viernes almuerzos en los barrios, las fechas patrias son especiales. Así, el 25 de mayo repartieron 25 ollas de locro entre familias humildes, junto a la Policía y los Bomberos de la Provincia, superando las repartidas el 1 de mayo.

De la misma manera, hoy quieren redoblar la apuesta y repartir 4.000 docenas de empanadas con mandioca. Más allá de la acción solidaria, se hará un pequeño acto simbólico frente al cuartel de bomberos de Villa Cabello, que renovará su bandera.

Los interesados en colaborar o acercarse a compartir pueden ingresar a Facebook/Indu Solidaria, Instagram @indusolidaria.Arg2020, o comunicarse al 376-4191214.

Intachable integridad, humildad y firmes convicciones patrióticas son algunos de los atributos más encomiables que se destacan en Manuel Belgrano.Más allá del personaje de manuales escolares que se postula como uno de los mayores próceres y creador de la bandera argentina, los académicos subrayan hoy más que nunca a la persona honrada y vanguardista que fue.Luego de morir un 20 de junio de 1820 a los 50 años, este año se esperaban grandes celebraciones en su honor por el doble aniversario ‘redondo’ de su efeméride. Sin embargo, pandemia mediante, los festejos se acotaron a las modalidades online, aunque el valor de su recuerdo no pierde vigencia.“Manuel Belgrano es una personalidad muy íntegra, muy desinteresada que no tenía ambiciones personales, ni de poder, ni de dinero sino que él estaba al servicio de la causa revolucionaria en la cual él creía, de la revolución y la independencia de su patria”, comenzó resaltando María Angélica Amable, proferosa y licenciada en historia (con 42 años de docencia) y doctora en Ciencia Política.Fue uno de los más notables economistas argentinos, precursor del periodismo nacional, impulsor de la educación popular, la industria nacional y la justicia social. En este último apartado es que hace hincapié también Amable cuando recuerda que el paso del prócer por esta región no pasó para nada desapercibido.Mientras hoy a nivel mundial se debate aún sobre la discriminación racial y la desigualdad, el ejemplo belgraniano y su Reglamento para el Régimen Político y Administrativo y Reforma de los 30 Pueblos de las Misiones cobra más significado.“Es muy importante en esa visión social que él tiene de la realidad, ese deseo de integrar a los distintos pueblos en igualdad de condiciones”, deslizó Amable, y explicó: “Estamos hablando de una población mayormente indígena y él habla de esa integración, de los derechos que tienen de ocupar los cargos políticos o por ejemplo los cargos militares. Él mismo incorpora a los guaraníes en igualdad de condiciones a su regimiento y con rango de comandante”, cuando en otras partes del país no era así.“Para nosotros es una figura muy cercana para nuestra historia, es una persona que observó la realidad de nuestros pueblos y trató de darle una solución aún estando en una situación dificil como lo es una campaña militar y una muy complicada. En medio de todo eso, se toma el tiempo, se conmueve y busca solucionar la situación de los pueblos de Misiones”, sumó Amable al alegar que Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús tiene no sólo mucho nombre sino muchas aristas por estudiar porque “la verdad es que es una persona que ha dado todo de sí, y en poco tiempo, porque vivió 50 años”.En esa línea es que la también integrante de la Junta de Estudios Históricos de Misiones adelantó que las ponencias que se prepararon para el suspendido Congreso Manuel Belgrano en nuestra Historia, buscarán ser publicadas, porque revisten de gran valor académico y social.Dentro de los 350 inscriptos que hubo para el congreso que debía haberse realizado este mes en el Museo Cambas, la mayoría se centró en el Reglamento belgraniano y su paso por esta región, pero también surgieron interesantes propuestas para trabajar en el aula con mapas o incluso del punto de vista del patrimonio, el análisis del recorrido del prócer por el Noroeste argentino con fotos de los lugares y cómo se conservan hasta hoy.Sobre la necesidad de recordar la historia, resaltar estas valiosas figuras, no sólo públicamente sino en las instituciones escolares, es que se pensó también el citado congreso.Sobre todo porque tal como entendió Amable, “a veces la historia en la escuela queda un poco restringida, limitada a Belgrano y la creación de la bandera y ahí termina la explicación”.“Por eso, nuestra intención era llamar un poco la atención y profundizar más la enseñanza de esos temas… porque si no se aprende en la escuela, después uno por ahí escucha, pero son cosas sueltas que no las va hilvanando para entender el proceso. Cuesta entender todo el proceso”, expresó la especialista sobre la importancia de incorporar estos conceptos a temprana edad.Las modalidades interactivas y la creatividad a la hora de proponer actividades para los estudiantes es siempre celebrada, pero es necesario que esté acompañada de la profundización de los conceptos que la acompañan. En el caso de Belgrano, si bien integra economía, política y carrera militar, su enfoque humano, social, y siempre actual sobre la igualdad de oportunidades y derechos plasmado en el Reglamento, resulta, quizás, el mayor atractivo para sumergirse en el detalle de su trayecto. Sumado al valor cultural regional que tiene ese escrito histórico, base para la Constitución, se convierte en un excelente primer paso para poder interiorizarse cada vez más en la personalidad de un ser inigualable.