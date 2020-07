Bélgica: murió por COVID-19 una nena de 3 años

Sábado 25 de julio de 2020 | 08:10hs.

Una niña de tres años que padecía enfermedades graves previas falleció en Bélgica como consecuencia de complicaciones causadas por el coronavirus hace unos días, convirtiéndose en la víctima más joven conocida en el país, informó este viernes el Servicio Federal de Salud Pública belga.Hasta ahora el fallecido más joven por coronavirus en Bélgica era un niño de 12 años, que murió el pasado marzo."El hecho de que los jóvenes mueran por el coronavirus es bastante raro, pero debe quedar claro que nadie es inmune. No podemos negar la presencia del virus entre nosotros", dijo el portavoz del Servicio Federal de Salud Pública, Boudewijn Catry, según recogen los medios locales."Esta noticia nos afecta profundamente, como científicos, pero también como padres", agregó el portavoz, quien pidió que esto "sea una llamada de atención", en particular para los jóvenes.Bélgica sufre un repunte general de los casos de coronavirus: entre el 14 y el 20 de julio se registraron de media 220 infecciones cada día, un 89 % más que en la semana precedente.Aunque las autoridades no han dado marcha atrás en el desconfinamiento, sí se han endurecido medidas como la obligación de llevar mascarillas, que hasta este momento se aplicaba solamente en los lugares cerrados y que ahora serán obligatorias también en las calles comerciales o áreas más transitadas.Actualmente hay 37.666 casos activos, aunque durante la pandemia se han confirmado un total de 64.847. Los fallecidos han sido 9.812 y 17.369 personas se han recuperado.