Bela sigue con su tratamiento y necesita donaciones de insumos hospitalarios

Jueves 16 de julio de 2020 | 15:00hs.





Desde ese entonces, muchas dudas surgieron en Romina acerca de cómo sería el estado de ánimo de su mascota. “Desde el primer momento dudé porque somos muy apegadas. De igual manera le di una campera para que sienta mi aroma y estoy en contacto con ellas todo el tiempo por videollamada o audios de Whatsapp”, comentó Romina.



Sin embargo, Bela actualmente se encuentra con un buen estado de ánimo, “Ella es muy buena y amigable. Además Daira (quien le ofrece tránsito en Corrientes) es estudiante de veterinaria y tiene mucha vocación para esto, le da los cuidados y los mimos que Bela necesita”, aclaró.



Para mantenerse en contacto, Romina acercará otra indumentaria de ella con el fin de que Bela huela su aroma y no sienta tanto su ausencia.



El pasado sábado El Territorio dio a conocer la historia de Bela, una perra rescatada que padece papilomatosis, rara enfermedad infecciosa que no tiene tratamiento disponible en Misiones. Es por esto que a Romina Mazo, su compañera, no tuvo otra opción que trasladarla a Corrientes, donde gracias a la solidaridad de otras dos mujeres que comparten el amor por los perros, consiguió un hogar transitorio para lo que dure su tratamiento.Bela se sometió a su primera criocirugía el pasado sábado y en caso de responder de manera positiva, tendrá su segunda intervención el 1 de agosto.Si bien esa enfermedad no es inusual en los perros rescatados que cuentan con muy bajas defensas, el caso de Bela es particular por lo agresivo y avanzado estado de su patología. Esto a su vez, hace que su tratamiento demande muchos gastos económicos. Por ello, a Romina no le quedó otra que llamar a la solidaridad para pedir donaciones de insumos hospitalarios que ayude al proceso de curación de Bela.“Estamos recaudando en Posadas para enviar por encomienda. Lo que más necesitamos son guantes, gasa, algodón y alimento húmedo que es lo que ella puede comer”, explicó Romina en diálogo con El Territorio.La desinfección en su hocico se hace varias veces al día y esto implica un considerable gasto en insumos sanitarios descartables, “cada día se utilizan aproximadamente tres guantes, un paquete de gasas individuales y mucho algodón”, agregó.En principio se especula que en caso de responder bien al tratamiento, Bela seguirá sometiéndose a más criocirugías, por lo que se vuelve aún más necesarias las donaciones de estos insumos.Para aquellos que quieran colaborar, lo pueden hacer acercándose a la Veterinaria Guau Vet ubicada en López y Planes entre 115 y Zapiola o en Sarmiento 1570 de la ciudad de Posadas en el horario de 14 a 20. También pueden comunicarse con Romina al 3765 00-9724 y mantenerse al tanto del tratamiento uniéndose al grupo de Whatsapp llamado “Fuerza Bela”.Romina acompañó a Bela hasta el límite interprovincial de Corrientes, luego gracias a la cadena solidaria de dos mujeres de la provincia vecina, el can fue trasladado por Adriana Gaziano y luego hospedado por Daira Bernal.