Beck: “Hay chacras que tienen pasos clandestinos a Brasil”

Miércoles 5 de agosto de 2020

Por Dennis Prieto fojacero@elterritorio.com.ar

"Mucha gente tiene doble nacionalidad, cobra la jubilación del lado brasileño y eso es algo incontrolable" Bruno Beck Intendente de Andresito

“Estas diez familias tuvieron que ver con las personas contagiadas de coronavirus. Las autoridades sanitarias tomaron la decisión de aislarlas y nosotros desde la Municipalidad les otorgamos la mercadería básica que necesitan para su alimentación, y la Policía se encarga del control estricto”, cerró el intendente.





Prueba para el fútbol 5 en Irigoyen

El Comité de Emergencia Sanitaria de Bernardo Irigoyen se reunió ayer y analizó los pasos a seguir para la prevención del Covid-19, ya que el municipio convive con las localidades brasileñas de Dionisio Cerqueira y Barracao, que registraron casos de contagios por coronavirus.



En el encuentro se dialogó sobre la adhesión a nivel provincial al decreto de necesidad y urgencia (DNU) presidencial 641/2020, en el que se determinó la suspensión de las reuniones sociales y familiares desde el lunes y hasta el próximo domingo 16, en el afán de aplanar la curva epidemiológica.



En este sentido, se decidió la adhesión a nivel municipal, con la excepción de mantener las actividades de carácter religioso, bajo estrictas medidas de bioseguridad.



Otro tema que se analizó fue la habilitación del fútbol, por lo que se permitirá el funcionamiento de todas las canchas de fútbol 5, a modo de prueba piloto, que empezará recién el próximo lunes 17.



Precisaron que los días en los que se permitirá la práctica serán los lunes, miércoles y viernes, de 8 a 20. También señalaron que se deberán cumplir los protocolos sanitarios vigentes para la actividad deportiva y que será la Dirección Municipal de Deportes la encargada del cumplimiento de las medidas.



También se debatió y se permitió el retorno de la actividad hotelera en Bernardo de Irigoyen, luego de más de cuatro meses de parate. Indicaron que funcionará de lunes a viernes sólo para los trabajadores esenciales, quienes deberán contar con la aplicación Misiones Digital para acceder a los hoteles de la zona.





Bruno Beck, intendente de Comandante Andresito, planteó que los cruces clandestinos hacia Brasil son un problema que genera creciente preocupación.A su vez, admitió las dificultades para llevar a cabo un control estricto desde la administración comunal, sumadas a la costumbre de los pobladores, muchos de los cuales mantienen los beneficios de un lado y otro, como el cobro de jubilación al contar con doble nacionalidad.Sobre la enfermedad, detalló que la localidad limita con Capanema, que registra más de 300 contagios confirmados. Además, frente al Paraje Integración (que pertenece a Andresito), en la ciudad de Planalto contabilizan más de 100 casos.“Desde la desembocadura del río San Antonio con el Iguazú tenemos más de 35 kilómetros de frontera. Es un arroyo chico, donde hay muchos lugares de pasaje clandestinos, es imposible controlar cuando no está el recurso humano necesario ni la movilidad necesaria para poder hacerlo. La frontera del lado brasileño está bastante militarizada, no es tan fácil que venga un brasileño para acá, sí de acá para allá”, describió el jefe comunal en comunicación con Acá te lo Contamos por Radioactiva.Entre las dificultades que se presentan en la zona, Beck expuso que “mucha gente de Andresito tiene doble nacionalidad, cobra la jubilación del lado brasileño y eso es una cuestión incontrolable”.También señaló que algunos vecinos ingresan a través de Santo Antonio mercadería clandestina para la reventa, a los que calificó como “comerciantes inescrupulosos porque ellos están arriesgando su situación de salud”.Ante esta situación, afirmó que desde la Municipalidad están decomisando mercadería de los comercios.Sin embargo, “muchos de esos pequeños comercios tienen el negocio pegado a la casa, entonces toda esa mercadería clandestina la guardan en su hogar para que no se la secuestre”, describió sobre una situación que se repite en otras fronteras con Misiones.El intendente indicó que “en la mayoría de los 35 kilómetros de frontera hay chacras de colonos y casi la mayoría tiene un paso clandestino y resulta complicado controlar”.“Tenemos a la fuerza de Gendarmería controlando, pero son muy pocos agentes, con un solo vehículo. Es complicado controlar la frontera cuando no hay recursos humanos ni movilidad para poder hacerlo”, mencionó.Consideró que “la gente no toma la gravedad del caso. Estamos fracasando muchísimo en cómo encaramos el control, los que transgredan la cuarentena deberían tener una sanción inmediata”.En relación a los contagios que se registraron en la comuna en los últimos días, contó que son diez las familias (31 personas en total) las que están cumplimiento con el aislamiento estricto, en el afán de evitar la propagación de la enfermedad en la localidad.