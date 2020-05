Beba de Eldorado fue externada y su caso es una rareza en la región

Viernes 8 de mayo de 2020 | 00:05hs.

Por María Elena Hipólito sociedad@elterritorio.com.ar

La beba de un mes y medio que dio positivo para Covid-19 en Eldorado el pasado 30 de abril finalmente recibió la externación ayer luego de permanecer diez días internada en el Hospital Samic de la localidad. La pequeña arrojó resultado negativo en las tres pruebas PCR que se le realizaron, lo que indica que el virus ya no está presente en su organismo.

El caso de la niña representa una rareza en la región y dejó perplejos a los profesionales de Misiones y también de Corrientes, donde fue intervenida quirúrgicamente por una cardiopatía congénita grave. Sucede que ninguno de los 38 profesionales de la salud del Instituto de Cardiología de Corrientes como tampoco sus padres, hermanos, tía y primos dieron positivo en sus respectivos testeos para detectar Covid-19. Por ello, resulta complicado poder encontrar el nexo de contagio de la menor.

Héctor Proeza, subsecretario de Salud de la Provincia, señaló a El Territorio que la paciente de Eldorado fue calificada como positivo para coronavirus, tras procesar su muestra en el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi) y ahora figura como paciente recuperada. “Como la enfermedad es nueva, puede haber apreciaciones distintas entre los profesionales”, sostuvo el funcionario, en tanto descartó el concepto de ‘falso positivo’. De esa manera, para la provincia la pequeña es considerada como uno de los 25 casos positivos confirmados hasta el momento.

Por su parte, los profesionales del Instituto Cardiológico de Corrientes estuvieron volviendo a sus actividades desde el martes de manera gradual, luego de conocerse los nuevos estudios de la menor misionera.

El director del centro asistencial, Julio Vallejos, señaló a este medio que el caso les resultó una singularidad y por ello expusieron el caso y solicitaron la consulta a una especialista en Biología Molecular de España. “Ella nos contestó esto, que me parece lo más importante a tener en cuenta: un falso positivo es rarísimo que se dé en la técnica de la PCR pero se puede dar cuando se trabaja a presión con una técnica de la que no se tiene mucha experiencia. Esto puede llevar a una interpretación errónea, lo que no resulta absolutamente nada criticable, es válido que ocurra y puede ocurrir”, expresó.

Desde su parecer, es probable que el test realizado a la niña haya arrojado un ‘falso positivo’, teniendo en cuenta diferentes cuestiones.

“Se asumió como positivo porque teníamos un test positivo para coronavirus y se obró como tal. Luego viendo que no hay ningún contacto epidemiológico, que el único síntoma que tenía era fiebre, que tenía otro foco infeccioso que explica esa fiebre, cuando los tests que le dieron negativo pensamos que se curó, lo que es poco probable”, analizó Vallejos.

En esa misma línea agregó: “Entonces de dónde salió el bicho si no es una persona que anduvo por el mundo, es una criatura que estuvo en manos de alguien y esos alguien que la tuvieron dieron negativo, entonces es rarísimo”.