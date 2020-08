Beba abandonada será trasladada a una residencia de la zona Centro

Jueves 13 de agosto de 2020

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

El caso de la beba de catorce meses abandonada en el hospital Pediátrico publicado por El Territorio está próximo a resolverse.La niña permanece en el centro de salud desde hace al menos un año y nunca más ninguno de los progenitores se acercó a reclamar por ella y tampoco la familia ampliada (tíos, abuelos) solicitó hacerse cargo. Si bien el martes la madre de la beba fue hasta el nosocomio y aseguró que iría al juzgado para pedir por la niña, nunca se presentó ante la magistrada y tampoco accedió a ver a la beba, según pudo saber este medio.Con esos datos sobre la mesa la jueza que interviene en el caso resolverá entre hoy y mañana qué pasará con la pequeña. En ese sentido, desde la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes se presentaron dos propuestas, una para que la niña pueda ir a una familia solidaria y la segunda tiene que ver con la institucionalización en la residencia para niños de la zona Centro. Se prevé que la magistrada se incline por esta última propuesta, que la considera más viable, trascendió.“Ambas opciones son mejores que estar creciendo entre cuatro paredes de un hospital”, consideraron desde la Defensoría. Y agregaron que teniendo en cuenta la premura para que la pequeña abandone el centro médico dispusieron vehículos para que el traslado se haga apenas la Justicia resuelva.Consultados sobre si es viable la revinculación con la madre, afirmaron que “en este momento la mamá no está apta para hacerse cargo, creemos que deben intervenir los demás organismos y la mamá probar que está en condiciones de garantizar los derechos de la niña”.“La madre aparece y desaparece y nosotros no emitimos juicio de valor al respecto, lo que queremos es velar por la niña. Lo que estamos haciendo es resolver la cuestión fáctica de que está viviendo en un hospital hace ocho meses”, sostuvieron desde el equipo interdisciplinario abocado al caso.Una vez que salga del hospital la idea es que “el proceso siga el curso correspondiente y que la jueza busque o tome las medidas conducentes que le parezcan necesarias para revincular a la niña con la mamá o conseguir una familia ampliada o ponerla en adopción. Pero no esperar los tiempos de la Justicia para sacarla del hospital. Esa niña no puede estar viviendo entre cuatro paredes”.Por otro lado, informaron que una vez resuelto el futuro de la beba se hará una segunda línea de trabajo para que la madre, que también es menor de edad, una adolescente, reciba atención de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud para evaluar cómo está su estado general de salud física y mental. “Decidimos que vamos a trabajar para que esa chica tenga la atención correspondiente, porque todo lo que hagamos por esta mamá va a repercutir para bien en la vida de la niña”, explicaron.Sobre el estado de salud de la niña, desde el hospital recordaron que ingresó con un problema de salud que logró superarlo. “En este momento es una nena que tiene un retraso madurativo leve, se para sosteniéndose. Tenía una traqueotomía que se retiró. Además tiene parte de la alimentación por sonda nasogástrica porque tiene que recuperarse nutricionalmente por el trastorno leve de la deglución, pero por lo pronto está muy bien”, señalaron.Y sobre la personalidad dijeron: “Es muy viva y simpática, no tiene ninguna medicación y para nosotros es un solcito por todo lo que tuvo que pasar en su vida en tan poco tiempo. Se formaron muchos vínculos con los enfermeros porque ella se hace querer mucho. Es el centro de atención del grupo de Enfermería que se organiza para atenderla”.En esa línea se insistió en que la nena ya está de alta médica, pero al no presentarse ningún familiar permaneció allí desde el año pasado. Sobre los cuidados que deberá recibir de forma ambulatoria una vez que egrese, expresaron: “Ambulatoriamente seguiríamos con la estimulación, con las terapias, educación y fonoaudiología. Nosotros podemos ir transitando la recuperación de su retraso madurativo porque estuvo casi 210 días en terapia intensiva, entonces no es el mismo estímulo que recibió otro nene para su edad”.