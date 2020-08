Beba abandonada dejó el hospital y fue trasladada a una residencia

Sábado 15 de agosto de 2020

Por Esteban Bueseckinterior@elterritorio.com.ar

Seguirá con cuidados ambulatorios Desde el hospital recordaron que la niña ingresó el año pasado con un problema de salud que logró superarlo. “En este momento es una nena que tiene un retraso madurativo leve, se para sosteniéndose. Tenía una traqueotomía que ya se retiró. Además tiene parte de la alimentación por sonda nasogástrica porque tiene que recuperarse nutricionalmente por el trastorno leve de la deglución, pero por lo pronto está muy bien”, señalaron.



Y sobre la personalidad dijeron: “Es muy viva y simpática, no tiene ninguna medicación y para nosotros es un solcito por todo lo que tuvo que pasar en su vida en tan poco tiempo. Se formaron muchos vínculos con los enfermeros porque ella se hace querer mucho. Es el centro de atención del grupo de Enfermería que se organiza para atenderla”.



Se insistió en que la nena ya estaba de alta médica, pero al no presentarse ningún familiar permaneció allí desde 2019. De forma ambulatoria se espera que siga con terapias de estimulación temprana y fonoaudiología.

La beba de 14 meses que permanecía abandonada desde hace unos ocho meses en el hospital Pediátrico de Posadas partió ayer por la mañana del centro de salud con rumbo a una residencia para niños de la zona Centro de la provincia.El caso salió a la luz a través de El Territorio y ante la amplía difusión mediática logró rápida resolución.Tal es así que después de estar durante meses en el hospital por un problema de salud y luego de recibir el alta, la niña esperaba poder irse, pero nunca más ninguno de los dos progenitores se acercó a reclamar por ella.Ante esa situación desde el nosocomio se decidió dar intervención a la Justicia para que decida sobre el futuro de la pequeña.Se buscó algún contacto con la familia ampliada (tíos, abuelos), pero nadie solicitó hacerse cargo de la niña.Ante ese panorama también intervino la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia que presentó ante la magistrada interviniente dos escritos, uno para que la beba sea puesta a resguardo bajo el régimen de familias solidarias y otro para que la niña sea institucionalizada en una residencia de acogimiento hasta que se decida si habrá revinculación con los progenitores o se la declarará en estado de adoptabilidad.Ante la premura para que abandone la institución de salud, la jueza se inclinó por trasladarla hasta esta residencia de la zona Centro.“Ambas opciones son mejores que estar creciendo entre cuatro paredes de un hospital”, habían considerado desde la Defensoría.Si bien el martes pasado la madre de la beba fue hasta el nosocomio y aseguró que iría al juzgado para pedir por la niña, nunca se presentó ante la magistrada y tampoco accedió a ver a la pequeña.En esa línea, consultados sobre si es viable la revinculación con la madre, desde la Defensoría afirmaron que “en este momento la mamá no está apta para hacerse cargo, creemos que deben intervenir los demás organismos y la mamá probar que está en condiciones de garantizar los derechos de la niña”.“La madre aparece y desaparece y nosotros no emitimos juicio de valor al respecto, lo que queremos es velar por la niña que está viviendo en un hospital hace ocho meses”, sostuvieron desde el equipo interdisciplinario abocado al caso.Sobre la llegada ayer de la beba a esta institución donde estará contenida por un equipo de profesionales en el cuidado de niños, señalaron: “Ahora comienza una nueva etapa, por un lado estará contenida en una residencia de cuidados alternativos, mientras desde a Justicia se continua, según los plazos que corresponden, dar paso a los trámites para la restitución de derechos de la niña”.Hasta su nueva residencia la fue acompañada por su cuidadora diaria en el hospital, quien la acompañará, al menos por un tiempo, en el nuevo entorno.Todo fue emoción y alegría durante la mañana de ayer, mientras los médicos y enfermeros preparaban todo lo necesario para el viaje y que a la beba no le falte nada.“La cuidadora, una joven que contaba con una beca del Ministerio de Desarrollo Social, creó un vínculo con la beba, siendo hoy un gran referente afectivo para ella. Es por ello que desde la Defensoría nos parece beneficioso que la pequeña continúe esta relación hasta tanto ella se acostumbre al nuevo entorno”, contaron.Por otra parte, desde este organismo enfatizaron que continuarán haciendo las presentaciones judiciales pertinentes para que la permanencia de la niña en la residencia sea la menor posible y pueda garantizarse su derecho a crecer en una familia, con vínculos afectivos permanentes y un cuidado personalizado.Por otra parte, la Defensoría insistirá en solicitar una evaluación médica integral y evaluación psicológica de la progenitora, con el fin de asistir y acompañar a la joven en caso de que haya una posibilidad de revinculación.De la madre se supo que también es menor de edad, una adolescente y del progenitor no trascendió mayor información.