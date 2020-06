Beatriz Boxler: “El reconocimiento de la gente hizo que vuelva a valorarme”

Martes 9 de junio de 2020 | 04:00hs.

Los caminos de las personas no son rectos. Tienen curvas, subidas, bajadas y hasta pausas. Beatriz Boxler (46) transitó por todos ellos hasta llegar, con mucho esfuerzo hasta la meta que se había propuesto muchos años atrás: recibirse de profesora de Biología. Y lo hizo en un contexto muy diferente y en medio de una pandemia.





Beatriz nació en San Pedro y desde muy joven se fue a vivir a Eldorado por cuestiones laborales de su esposo, por lo que en 1999 comenzó a estudiar el profesorado de biología en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones.





“Típico de joven enamorada, me casé a los 18. Después de unos años nos fuimos a vivir a San Pedro y cuando volvimos a Eldorado, como no conseguía trabajo, me puse a estudiar, porque ya mi ex patrón me decía que tenía que estudiar porque tenía mucha capacidad”, contó Beatriz a El Territorio.





En 2005 terminó de cursar las materias y empezó con las prácticas en las escuelas. Para ese entonces ya estaba criando a dos de sus tres hijos y ellos y las horas que tenía en las escuelas hicieron que Beatriz se aleje de las aulas y el título se demorara unos años más.





“En el 2011 mi esposo tuvo problemas de salud y por ello me aboqué al trabajo, porque era el sostén de mi hogar. Después también mi papá se enfermó de cáncer y tuve que hacerme cargo de los bienes materiales de mis padres. Esos fueron motivos por los que abandoné todo este tiempo y siempre fue una meta inconclusa porque eso estaba pendiente”, reconoció Beatriz.





En 2013 la universidad le volvió a abrir las puertas y sintió el choque de la diferencia de edad con sus compañeros, hasta llegó a encontrarse con ex alumnos que estudiaban con ella





“Una se siente muy mayor, pero tuve docentes muy buenos que me alentaban y veían el sacrificio.Normalmente estudiaba de noche, cuando los chicos dormían. Por la mañana me iba a la escuela, por la tarde me dedicaba a mi emprendimiento familiar. Los fines de semana me dedicaba a estudiar y a hacer trabajos prácticos”, contó Beatriz, que hizo la defensa de su trabajo por Zoom y con la presencia, a través de las pantallas, de sus padres y su esposo -que ya se encuentran bien de salud-, también de sus hijos -uno de ellos en Suiza-, de sus hermanos y de su abuela.





El ánimo de alumnos y no poder contar con más horas en la escuela debido a que no tenía título la incentivaron a terminar con lo que había iniciado.

“Se siente incómodo en el ámbito laboral ser una profesora sin título, pero no me puedo quejar, tengo excelentes compañeros de trabajo. Se sale y hay que levantar la frente y trabajar, el reconocimiento de la gente hizo que vuelva a valorarme a mí misma”, se emocionó.







Y para finalizar, aseguró: “La docencia es una hermosa profesión que te llena y te motiva. Ellos son un motor para mí. Trabajo en una escuela donde me crié y los alumnos que están con hijos de mis compañeros del primario y es otra emoción cuando uno trabaja así, es una satisfacción enorme”.