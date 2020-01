Beach Voley: dupla posadeña obtuvo el primer puesto en Corrientes

Martes 14 de enero de 2020 | 23:30hs.

La ciudad de Posadas logró el primer puesto en un torneo regional de Beach Voley que se desarrolló en la ciudad correntina de San Cosme. Las representantes de la capital misionera fueron Cecilia Melgarejo y Daniela Rodríguez y Alejandro Cardozo y Matías Miranda quienes se subieron en el peldaño más alto de este certamen que reunió a duplas del Nordeste argentino, como así también de países limítrofes.







En la rama femenina, las posadeñas se impusieron a la chaqueña Maia Vivas y a la correntina Fátima Quintana, por 18-21, 21-14 y 15-8, mientras que en masculino, Misiones obtuvo el primer puesto ante la pareja chaqueña Gerardo Ivanoff y Javier Medina por 21-11 y 21-13.







La próxima presentación de estos deportistas será el sábado 18 y domingo 19 de enero en la segunda fecha del Circuito Misionero de Beach Voley que se desarrollará en el Balneario El Brete.







Paralelamente, Cecilia Melgarejo y Alejandro Cardozo, los profesores de las Escuelas Municipales de Miguel Lanús y El Brete respectivamente, continúan con la preparación de distintos torneos que se harán dentro y fuera de la provincia.







A lo largo del año se desarrollarán el Circuito Nacional que se hará en Cerrito, Entre Ríos, en el que participan más de 300 duplas. Otro certamen se concretará en la localidad bonaerense de Ramallo, en donde el año pasado la Escuela Municipal de El Brete logró un segundo puesto en Sub 18 masculino, un primer puesto en Sub 16 femenino y un cuarto puesto en sub 14 femenino. En tanto a fines de febrero, se desarrollarán los Juegos Nacionales de Playa, en Miramar y finalmente Los Juegos Nacionales Evita que se efectuarán en Mar del Plata.







El director General de Deportes, Claudio Viñas aseguró que “esta disciplina cuenta con dos profesionales que dejan al Beach Voley posadeño entre los mejores puestos del país”.







Los interesados en participar, se pueden acercar los lunes, martes, miércoles y viernes, de 14:30 a 19, mientras que los jueves las clases se desarrollan de 16 a 19. En tanto en Miguel Lanús, los entrenamientos son los lunes, miércoles y viernes, de 17:00 a 19.