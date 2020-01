Batería de litio-azufre promete carga para cinco días en un celular

Miércoles 8 de enero de 2020 | 15:00hs.

El Dr. Mahdokht Shaibani, del Departamento de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de la Universidad de Monash, dirigió un equipo de investigación internacional que desarrolló una batería de Li-S de ultra alta capacidad que tiene un mejor rendimiento y menos impacto ambiental que los productos actuales de iones de litio.

"Este enfoque no solo favorece las métricas de alto rendimiento y la larga vida útil del ciclo, sino que también es simple y de muy bajo costo de fabricación, utilizando procesos basados en agua, y puede conducir a reducciones significativas en los desechos peligrosos para el medio ambiente", dijo el profesor asociado Hill.





Tener acceso a una batería que tiene el potencial de alimentar un teléfono inteligente durante cinco días seguidos, o permitir que un vehículo eléctrico conduzca más de 1000 km sin necesidad de repostar pronto será una realidad.Los investigadores de la Universidad de Monash (Australia) están a punto de comercializar la batería de litio-azufre (Li-S) más eficiente del mundo. La misma podría superar a los líderes actuales del mercado en más de cuatro veces, y potenciará al país de los canguros y otros mercados globales en el futuro.Los investigadores tienen una patente registrada aprobada (PCT/AU 2019/051239) para su proceso de fabricación, y las células prototipo han sido fabricadas con éxito por los socios alemanes de Fraunhofer Institute for Material and Beam Technology.Algunos de los fabricantes de baterías de litio más grandes del mundo en China y Europa han expresado interés en aumentar la producción por lo que se realizarán más pruebas en Australia en los primeros meses de este año.El estudio, publicado en Science Advances a principios de este mes, es una actualización que los usuarios vienen demandando, hoy por hoy no existen celulares que duren más de 24 a 30 horas de uso normal y en el caso de los automóviles eléctricos las autonomías muy exiguas aún son un gran problema para la expansión en el mercado.El profesor Mainak Majumder dijo que este desarrollo fue un gran avance para la industria australiana y podría transformar la forma en que se fabrican los teléfonos, automóviles, computadoras y redes solares en el futuro."La fabricación e implementación exitosa de baterías de Li-S en automóviles y redes capturará una parte más significativa de la cadena de valor estimada de $213 mil millones de dólares en litio, y revolucionará el mercado de vehículos australiano y proporcionará a todos los ciudadanos un mercado energético más limpio y confiable ", Dijo el profesor Majumder."Nuestro equipo de investigación ha recibido más de $2.5 millones de dólares en fondos de socios de la industria gubernamentales e internacionales para probar esta tecnología de batería en automóviles y redes de este año, lo cual nos entusiasma más".Utilizando los mismos materiales en baterías estándar de iones de litio, los investigadores reconfiguraron el diseño de cátodos de azufre para que pudieran acomodar cargas de mayor tensión sin una caída en la capacidad o el rendimiento general.Aclaran en el medio techxplore que el invento fue inspirado por una arquitectura de puente única registrada por primera vez en el procesamiento de polvos de detergente en la década de 1970, el equipo diseñó un método que creaba enlaces entre partículas para acomodar el estrés y ofrecer un nivel de estabilidad que no se había visto en ninguna batería hasta la fecha.Según el profesor asociado Matthew Hill, este atractivo diseño, junto con menores costos de fabricación, abundante suministro de material, facilidad de procesamiento y menor impacto ambiental, hacen que este nuevo diseño de batería sea atractivo para futuras aplicaciones del mundo real.El litio es considerado el “Oro Blanco”, en nuestra región, se encuentra esencialmente en la Argentina, Bolivia y Chile, países que conforman el “Triángulo del Cono Sur del Litio”, dentro del cual se concentra del 75% al 85% de las reservas mundiales de este recurso, según datos de la Fundación para el Desarrollo de la Minería Argentina (Fundamin) del 2012. En concreto, los recursos de este metal en salares argentinos están distribuidos en las provincias de Salta (41%), Jujuy (37%) y Catamarca (22%). Impulsadas por la transformación de la industria automotriz, se estima que las ventas de litio en el mundo llegarán a 7700 millones de dólares en 2022.