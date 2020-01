“Basta de parches, queremos que se declare la emergencia energética"

Miércoles 22 de enero de 2020 | 09:30hs.





El grupo de emprendedores y empresarios exigen la presencia de Aicheler en Iguazú y el compromiso de soluciones definitivas para los inconvenientes, “basta de parches, queremos que se declare emergencia energética, que inviertan de una vez por todas como corresponde”, indicaron.





El grupo de vecinos organizados marcharon por el centro de la ciudad visibilizando la problemática, ante la mirada de cientos de turistas que recorrían los espacios públicos, minutos más tarde interrumpieron el tránsito en avenida Tres Fronteras entre calle Aurelia Peñón y avenida 9 de Julio donde se registró un inconveniente cuando un remisero intentó pasar, intimidando a las mujeres que estaban en el lugar, tuvo que intervenir la Policía de Misiones ya que el hombre amenazó con atropellarlos si no los dejaba pasar.





Minutos más tarde se hizo presente el concejal Ernesto Benítez, quien aclaró que primeramente estaba allí apoyando como vecino ya que sufre los cortes y luego después de una larga discusión sobre el estado del tendido eléctrico, postes y servicio que brinda Energía de Misiones se comprometió a interceder ante el intendente. Para ello trabajarán en conjunto con el concejal mandato cumplido Kevin Florentín quien también estaba en la manifestación apoyando al grupo de personas.





“Vamos a redactar una nota con Kevin y yo voy a interceder para que Filippa hable con Rovira del tema, esto no puede seguir así” afirmó Benítez. Cabe destacar que todos los años en el mes de enero, los vecinos salen a la calle a reclamar por el mal servicio que presta la empresa Energía de Misiones, “todos los años lo mismo, las soluciones no llegan. Los turistas se van de nuestros emprendimientos, como les explico yo porque no pueden usar el aire acondicionado, o porque nos quedamos más de 10 horas sin energía”, reclamaron.





Los vecinos convocaron a una nueva manifestación, el punto de encuentro es avenida Brasil y Victoria Aguirre a las 19.30.

Nuevamente los vecinos de las zonas afectadas en los últimos días por los prolongados cortes en el suministro de energía eléctrica, se manifestaron, mostrando su descontento con los problemas en la ciudad turística más importante de la provincia de Misiones.