Básquet: Scola continuará su carrera en Italia

Sábado 27 de junio de 2020

Finalmente, luego de varios días de incertidumbre respecto de su futuro, todo parece indicar que el basquetbolista Luis Scola dejará el retiro para más adelante y que continuará su carrera en Varese, con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio.Según informó el Diario Clarín, el jugador de 40 años tomó la decisión de quedarse en Italia pero mudarse de Olimpia Milano a Pallacanestro Varese, de la Lega Basket.De esta manera, Scola sumará un capítulo más en su ya ilustre carrera, además de poder mantenerse en ritmo competitivo con la mira siempre puesta en lo que será la postergada cita olímpica en Tokio, para el año que viene.Justamente para la próxima edición, el capitán de la selección argentina e integrante de la legendaria Generación Dorada llegará con 41 años y tendrá la posibilidad de disputar su quinto Juego Olímpico, después de lo que fue su gran actuación en el último Mundial en China.El ex basquetbolista Emanuel Ginóbili aseguró que a Luis Scola “hay que sacarlo con un tiro en la frente” para que no participe de los Juegos Olímpicos.“A Scola hay que sacarlo con un tiro en la frente para que no juegue los Juegos Olímpicos. Sobre todo después de todo lo que hizo para clasificar. Se merece terminar jugando con la camiseta que le dio tantas alegrías y a la que tantas alegrías le dio”, reveló.Por otra parte, Ginóbili comentó:”Si tengo que elegir al mejor deportista argentino de toda la historia no sé si quedarme con (Diego) Maradona o (Lionel) Messi”.