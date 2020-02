Basile y una anécdota inédita

Viernes 14 de febrero de 2020

El 5 de septiembre de 1993, Argentina sufrió la mayor goleada como local en su historia luego de caer por 5-0 ante Colombia, en un encuentro correspondiente a las Eliminatorias del Mundial de 1994. En diálogo con TyC Sports, Alfio Basile, técnico de la Albiceleste en ese momento, decidió sacar a la luz una infidencia de aquel cotejo.

“Voy a contar una cosa. Después de que me comí cinco con Colombia, vino Julio Grondona al vestuario y yo había pensado en renunciar. Quería renunciar de la calentura, de la bronca, de la vergüenza que tenía, pero ¿sabés por qué no renuncié? Estaba yendo a la conferencia de prensa, en la cancha de River, y viene Julio y le digo ‘perdóneme pero esto no va más’, y él me dice: ‘¿Cómo? No querido, ¿sabés lo que es esta Selección? hace treinta y pico de partidos que no pierden’. ‘Pero es una verguënza esto, estoy avergonzado. No lo hago de cagón, lo hago de bronca, de orgullo’, le dije. Era la calentura de los 15 minutos posteriores al partido. Y en ese momento me acuerdo que casi hago la locura de irme y si teníamos un presindente (de la AFA) en contra mío, me iba. Un fenómeno Don Julio”, aseguró.