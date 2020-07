Barty no jugará el US Open por temor al coronavirus

Viernes 31 de julio de 2020

La tenista australiana Ashleigh Barty, número uno del mundo, anunció ayer que no jugará el US Open, segundo Grand Slam del año programado para agosto, debido a que siente temor por el coronavirus.“Con mi equipo de trabajo tomamos la decisión de no viajar a Estados Unidos para los torneos de Cincinnati y el US Open. Me encantaría estar en ambos eventos, fue una decisión difícil, pero creo que aún persisten riesgos significativos debido al coronavirus y no me siento cómoda como para asumiresa situación”, expresó.