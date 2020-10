Barinaga se muda a Chaco - El Territorio Misiones

Jueves 8 de octubre de 2020 | 23:30hs.

El ex jugador de Guaraní firmó con For Ever para jugar el torneo Federal A, pese a que había anunciado su regreso a la Franja para jugar el RegionalCristian Barinaga regresó a Misiones hace e algunos meses y anunció que volvería a jugar en Guaraní, pero ante la suspensión del torneo Regional para 2021 el delantero decidió emigrar a Resistencia para jugar en Chaco For Ever.“Siempre fue mi sueño jugar en For Ever. Cuando venía acá y sentía la gente era impresionante”, expresó Barinaga al momento de firmar su contrato con el Negro.El delantero estaba jugando la Primera Nacional con San Martín de San Juan, pero rescindió su contrato para volver a Guaraní, algo que tendrá que esperar, al menos hasta el año que viene.