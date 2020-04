Barili: “Hace 20 días que no veo a mis hijos”

Domingo 5 de abril de 2020

Rodolfo Barili contó que solo sale de su casa para llevar adelante Telefe Noticias y que añora ver a sus dos hijos, Dante y Benicio, que están viviendo con la madre, de la cual se separó hace ya cuatro años. “Estoy hace mucho sin ver a mis hijos, estoy hace 20 días sin poder verlos porque están en La Plata, y me muero por verlos. Pero acá no hay otra opción, hay que entender que vale la pena quedarnos en nuestras casas para frenar esto entre todos. Es difícil para todos”, contó en una charla con el programa radial Por si las moscas.Sin dejar de lado la congoja, con su voz tan particular algo quebrada, manifestó que él está atravesando este periodo acompañado de Lara Piro, su novia. “Yo estoy con mi novia, que está con su peque de tres añitos y pienso todos los días en mi responsabilidad con el laburo, en mi responsabilidad con ellos, de cuidarlos”.