Bares y restaurantes sienten los primeros alivios económicos tras dos meses de inactividad - El Territorio Misiones

Conflictos por restricciones en el horario

Luego del parate de más de dos meses, como medida preventiva ante la emergencia sanitaria por coronavirus y pese a los cambios en la forma de trabajar, a causa de la implementación de los protocolos tales como el distanciamiento social, el ingreso limitado de personas en el local y el horario restringido, los bares y restaurantes en Posadas llevan poco menos de 90 días trabajando con las puertas abiertas y ya sienten los primeros alivios económicos.“Podríamos estar peor, pero por lo menos estamos trabajando” coincidieron la mayoría de los propietarios de bares posadeños consultados en un relevamiento realizado por El Territorio. A su vez, los propietarios sostienen que prefieren no invertir en grandes cambios para no entrar en gastos del que no puedan salir.Según explicó Fabián Negrete, dueño del Restaurante Mentecato Joy, “la mejoría es progresiva, pero estamos trabajando prácticamente para no perder (refiriéndose a que las ganancias aún son escasas)”. Así también Marcelo Tronzano, propietario de Café París, comentó que “la idea es sobrevivir hasta diciembre, para ver en 2021 como pagar las deudas''.Según manifestaron, el conflicto está tanto en el horario de apertura como también el de cierre. “Nos afecta mucho el abrir recién a las 8, porque somos un bar donde las personas nos eligen para desayunar antes de ir a trabajar”, lamentó Tronzano.Como así también explicó Adrían Matsumura, encargado del Bar Café Vitrage, refiriéndose al horario de cierre. “Después del mediodía el movimiento comienza cerca del horario de cierre. Por eso nos ayudaría mucho que en algún momento el horario se pueda extender hasta las 00 de domingo a jueves y los fines de semanas un poquito más”.En cuanto a un hipotético horario de cierre ideal que mejoraría la situación del rubro, sostienen que “hasta las 2 estaría bien. Eso también evitaría aglomeraciones en reuniones clandestinas, porque como los bares cerramos temprano, algunos jóvenes prefieren reunirse en casas particulares donde no se respetan los protocolos”, agregó Negrete.