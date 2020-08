Barcelona-Bayern Munich, por la Champions League

Viernes 14 de agosto de 2020 | 10:30hs.

Barcelona, liderado por Lionel Messi, enfrentará este viernes a Bayern Munich, ganador de las últimas ocho ediciones de la Bundesliga, en busca de un lugar en las semifinales de la Champions League que se desarrolla en Portugal.El partido único de cuartos de final se jugará este viernes a partir de las 16 (hora de la Argentina) en el Estadio da Luz de Lisboa a puertas cerradas para el público por la pandemia de coronavirus. Será transmitido por la señal ESPN 2.El ganador del cruce entre catalanes y alemanes se asegurará un lugar en la semifinal del próximo miércoles 19 de agosto, ante el vencedor del partido de cuartos de final que animarán el sábado Manchester City, de Inglaterra, y Olympique Lyon, de Francia.De la mano de Messi, segundo goleador histórico de la competición con 115 goles, Barcelona intentará meterse nuevamente entre los cuatro mejores de Europa en medio de una temporada frustrante por haber perdido el título de La Liga ante su clásico rival, Real Madrid.Antes del receso por la pandemia de coronavirus, Barcelona empató con Napoli por 1-1 en Italia y el pasado sábado liquidó la serie con un triunfo por 3-1 en el Camp Nou.Del otro lado estará el polaco Robert Lewandowski, autor de 53 tantos en 44 encuentros para el Bayern Munich, que confirmó su hegemonía en el fútbol alemán tras ganar su octava Bundesliga consecutiva.Hay preocupación en Barcelona. La imagen de Lionel Messi al llegar a Lisboa para el partido por la Champions League ante Bayern Munich encendió todas las alarmas: el 10 parece renguear de su pierna izquierda cuando faltan pocas horas para el duelo trascendente de cuartos de final.Messi no está plenamente recuperado del golpe que recibió en el partido del sábado pasado ante Napoli por los octavos de final cuando Koulibaly le cometió penal con una fuerte entrada en su tobillo izquierdo. Si bien pudo terminar de jugar, y no presenta lesión ósea, el dolor y la inflamación todavía persisten.Leo no se entrenó domingo y lunes porque tenía la zona con un edema importante. Le dieron analgésicos y antiinflamatorios para que mejore, pero no llegará 10 puntos al partido con el Bayern.En el video que publicó el programa español El Chiringuito, Messi parece renguear sobre su pierna izquierda. "Messi llega cojeando a Lisboa", dice la publicación que acompaña.