Barcelona confirmó a Koeman: esperan que Messi sea el "pilar de la renovación"

Martes 18 de agosto de 2020 | 21:35hs.

-"Ir por Neymar cuando el club en el que está no lo quiere vender, es imposible. El verano pasado lo intentamos. Es un jugador que con la situación de pandemia, su club no lo pone a la venta".





El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, confirmó hoy en una entrevista con el canal oficial del club que el holandés Ronald Koeman será el nuevo entrenador del Barcelona tras la salida de Quique Setién luego del histórico 2-8 ante el Bayern Munich.El funcionario, cuya figura también está fuertemente cuestionada a partir del estrepitoso fracaso del equipo en UEFA Champions League, explicó además que la reestructuración del club, que tras echar a Setién también le abrió la puerta de salida al director deportivo del equipo, el francés Eric Abidal, implicará el final de ciclo de muchos de los futbolistas del plantel y se refirió a las elecciones que se celebrarán en el club a partir del próximo 15 de marzo.También se refirió al presente de Lionel Messi, en derredor de quien surgen trascendidos de un profundo análisis de su carrera y fundamentalmente de su futuro mientras varios clubes de Europa se mantienen atentos a cualquier idea de salida del argentino.-"Koeman llevará el proyecto adelante. Será el entrenador del Barcelona. Ya conocemos cómo piensa y su filosofía".- "Messi quiere terminar su carrera en el Barça, lo ha dicho muchas veces. He hablado con Koeman y me dijo que Messi es el pilar de su proyecto. Él tiene contrato en el Barça hasta 2021, lo sabe él y lo sabemos todos. Hablo regularmente con Messi y sobre todo con su padre y ellos saben que hay un proyecto, que llegará un nuevo entrenador y que cuenta con él".-"Antes de reiniciar la Liga de España hablamos con el Inter por Lautaro Martínez pero paramos las negociaciones hace unas semanas porque volvían las competiciones".-"El Barça tiene un problema de límite salarial. Hay dinero pero el COVID-19 ha hecho que los ingresos bajen y por lo tanto tenemos que reducir la masa salarial para poder traer a nuevos futbolistas".-"Abidal comunicó que quería dejar el cargo, es una decisión personal de él. Ha sido un buen colaborador, es su decisión dejarlo y tenemos que aceptarla".-"No hemos querido dimitir, queríamos a hacer la planificación de la próxima temporada. Ni avanzar las elecciones. Marchar había sido una irresponsabilidad".-"Hacerlas a partir del 15 de marzo hará que podamos hacer una transición institucional tranquila, como debe ser, y que los nuevos directivos a partir del 15 de marzo puedan planificar la temporada que viene".-"Tenemos una crisis deportiva, no es una crisis institucional. No es una crisis de club. Es una evolución, con jugadores que ya han cumplido una etapa. Es solo una crisis deportiva, que debemos arreglar".-"Tenemos un plan de choque en el aspecto económico. Hemos dejado de ingresar 200 millones. Nuestra responsabilidad es encarar al Barca al futuro tras la pandemia".-"Si hubiesen habido elecciones ahora, con una junta gestora unos meses y una nueva junta a medio ejercicio habría creado unos problemas de gobierno".