Barby: “El cuerpo se va acomodando de a poquito”

Domingo 14 de junio de 2020

“El momento más mágico del mundo , el milagro de la vida, en estos tiempos tan difíciles llegó ella a nuestras vidas para que sigamos confiando en el amor y la esperanza y que siempre hay otra oportunidad para ser felices. Gracias Abril por convertirme en mamá por segunda vez”, decía a través de su cuenta de Instagram Barby Silenzi, hace nada más que diez días.Feliz con el Polaco, la pequeña Abril y las otras dos hijas de ambos (Alma hija del cantante con su ex Valeria Aquino y Elenita hija de la bailarina con el ex Gran Hermano Francisco Delgado), la flamante mamá publicó en las últimas horas una postal de ella frente al espejo bajo la inscripción: “De a poquito se va acomodando el cuerpo”.En la imagen se la ve a la bailarina posando con un corpiño blanco, una trusa y una faja post parto, esta última para sostener la herida de la cesárea y evitar esfuerzos.De inmediato, la foto de Silenzi se llenó comentarios positivos por parte de sus seguidoras que celebraron que se mostrara “real” tras haber tenido una beba.“Que genia sos Barby, la primer mujer que se muestra tal cual después del parto. Hermosa”, “Así es, bella por dentro y fuera. Así somos las mamás que parimos”, “Como si nada hubiera pasado, estás muy bella”, “El cuerpo que toda mamá después de un parto desearía tener hijos”, “Bravo Barby, así estamos las mujeres después de parir” y “Todo vuelve a su lugar, hay que mantener esa faja y todo va estar súper después”, fueron algunos de los comentarios.Hace unos días, sus seguidoras también la habían felicitado por mostrarse real en un posteo en el que estaba en piyama, parada en la mesa de su comedor con la faja post parto en su abdomen y dándole de amamantar a su bebita.Abril nació el primero de junio y su papá anunció su llegada a través de las redes sociales. “Hoy es uno de esos días que no me voy a olvidar jamás. En un momento que el mundo está cambiando y están pasando muchas cosas nace mi tercer princesa y mi corazón explota de alegría: compañera, amiga, novia, mi amor Barby Silenzi te amo, me haces muy feliz... se las presentamos”.Por su parte, al día siguiente ella agregó, con un video del momento en el que le dan por primera vez en brazos a la beba: “Llegó ella a nuestras vidas para que sigamos confiando en el amor y la esperanza, y que siempre hay otra oportunidad para ser felicesLa bailarina tuvo una cesárea programada. A primera hora se acercó a la institución médica junto con el cantante para recibir a la beba. Es la tercera hija de él –que ya es padre de Sol y de Alma– y la segunda de ella –que tiene a Elena–.Para que ellos pudieran recibir a la beba, Valeria Aquino, mamá de la segunda hija del Polaco, se quedó al cuidado también de la hija de Barby.La bailarina y el cantante se conocieron en el 2016 cuando fueron pareja del Bailando y los rumores de romance estuvieron desde el día cero, aunque ellos insistían en que eran solo amigos y recién el año pasado él confirmó: “Estamos con Barby arrancando algo de verdad. Después de cuatro años, de conocernos en esta pista, somos novios”.