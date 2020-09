Baleó a tres personas y hace un mes está prófugo - El Territorio Misiones

Jueves 17 de septiembre de 2020

Pasaron más de 30 días del violento ataque ocurrido en paraje Tirica, a unos cuatro kilómetros de la zona urbana de San Pedro, que terminó con tres personas heridas de bala.Los disparos habrían sido efectuados por un único sospechoso, Eduardo F., quien tiró para matar a personas que ocupan de forma ilegal una fracción de tierra, de las cuales el agresor se dice propietario, cuando ante la dirección de tierras de la provincia, el lote es fiscal.Según confirmaron fuentes policiales en la víspera, pese a los intentos de búsqueda efectuados por personal policial, el hombre sigue prófugo.Todo ocurrió pasadas las 17 del pasado 16 de agosto, cuando unas ocho personas se encontraban reunidas alrededor de una fogata luego de haber trabajado en la limpieza de la tierra durante todo ese domingo.De forma sorpresiva comenzaron a recibir disparos, que provenían de la zona de monte, a unos 30 metros de distancia del punto donde se encontraban. “Él tiró para matar a uno de nosotros, no para asustarnos”, relató entonces a El Territorio, Gustavo De Olivera (19), uno de los tres heridos de bala, haciendo referencia a la frialdad e intención del principal sospechoso.Además de Gustavo, quien recibió tres balazos, en abdomen, muslo y el brazo izquierdo, quedaron heridos Roberto L. y Esteban D. O, quienes de a poco se recuperan de las heridas.En un municipio donde todos se conocen y si bien es verdad que podrían existir varios lugares que podrían servir de escondite a un prófugo de la Justicia, resulta un tanto inquietante -al menos para las personas que recibieron los disparos- que pasen los días y no existan rastros del principal acusado de efectuar varios disparos.Mientras tanto, los ocho ocupantes del lote fiscal 27 Sección VII aprovechan para dar continuidad a los trabajos de limpieza en las hectáreas que cada uno pretende ocupar.Se trata de un terreno de 57 hectáreas, las cuales cuentan con una importante cantidad de madera nativa, que sería el principal interés del hombre en esas tierras. Estas sospechas están fundadas en las denuncias anteriores contra Eduardo F., además del hallazgo de marcas realizadas en las maderas, que dan a entender un conteo previo.Como viene contando este medio, si bien el hombre no tiene derecho sobre las tierras que reclama, sí cuenta con un permiso de ocupación de otras tres hectáreas que se encuentran en el terreno lindante.En lo que respecta a la búsqueda realizada por la Policía, estuvieron basadas en pistas de que podría encontrarse en la casa de familiares y allegados, sitios donde no fue encontrado.