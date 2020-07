Balance positivo en la prueba piloto de parques provinciales y reducciones

Lunes 20 de julio de 2020

En cifras 187 Fue la cantidad de personas que visitaron la Cruz de Santa Ana, en la localidad homónima, durante este fin de semana de reactivación.

Con información de corresponsalías de El Soberbio, Salto Encantado, Santa Ana y San Ignacio y Puerto Iguazú

Este fin de semana se llevó adelante la reapertura de otros siete atractivos de la provincia, en lo que fue la prueba piloto para una posible vuelta del turismo interno en Misiones. Las autoridades del Ministerio provincial como los referentes de los diferentes parques y reducciones jesuíticas se manifestaron conformes y afirman que el balance fue positivo.Este primer acercamiento estuvo limitado solamente a los residentes de las localidades en las que se encuentran estos parques provinciales y reducciones. De esa manera lo hicieron Saltos del Moconá, Salto Encantado, Parque Temático de la Cruz de Santa Ana, así como las reducciones de, San Ignacio, Santa María, Loreto y Santa Ana. Todas ellas se suman a Cataratas, que ya había habilitado las caminatas recreativas el pasado fin de semana.“Los reportes que tenemos son buenos. El sábado estuvo más tranquilo, hoy (por ayer) la gente salió más. En general los visitantes cumplieron, fueron ingresos y egresos ordenados, entendieron el pedido de respetar las medidas sanitarias. Donde se habilitan lugares con protocolos la gente respeta”, indicó el gobernador Oscar Herrera Ahuad en charla con El Territorio.Por su parte, José María Arrúa, Ministro de Turismo, sostuvo: “El análisis preliminar nos permite destacar la actitud que la gente de los pueblos tomó para con la reapertura de sus parques. En ningún caso, hubo saturación de visitantes. La gente no se agolpó y sólo este elemento ya nos da un parámetro cierto, para pensar en ampliar el radio de atractivos y de quienes pueden visitarlos”.Desde el sector ven cada vez más cerc el punto de inflexión que tanto están esperado: la reapertura del turismo interno, que implicaría la vuelta de los alojamientos, sólo para misioneros en esa primera etapa, con la posibilidad del desplazamiento entre localidades, y el pernocte fuera de sus lugares de residencia.Si bien desde la cartera turística no trascendió ninguna cifra respecto de la cantidad de misioneros que visitaron los parques, según el relevamiento que pudo hacer este medio, llegaron este fin de semana al Parque Temático de la Cruz de la localidad de Santa Ana 187 personas, mientras que a los Saltos del Moconá en El Soberbio llegaron 60 personas; a las Reducción de San Ignacio acudieron 90 personas. Por su parte, al Salto Encantado lo visitaron ayer 180 residentes de la localidad y las Cataratas, la más concurrida, recibieron, más de 350 personas.La prueba piloto en los Parques Provinciales Salto Encantado y Moconá contó con un buen movimiento de vecinos durante el fin de semana. Si bien en ninguno de los dos espacios se llegó a colmar el cupo de 200 personas, las autoridades locales se mostraron optimistas y aseguran que el número irá en aumento en las próximas semanas y calificaron como “positiva la experiencia de reapertura”.El secretario de Turismo de la Municipalidad de El Soberbio, Víctor Motta, indicó: “Fue una jornada tranquila y un éxito el protocolo sanitario. La gente se adaptó bien a los requerimientos sanitarios y no hubo problemas”.Durante los dos días cerca de 100 vecinos, todos de El Soberbio, llegaron a recorrer el parque y muchos se quedaron con las ganas de hacer los paseos náuticos. Cabe destacar que los vecinos de San Pedro también estaban habilitados para visitar esta atracción ya que la comparten ambas localidades.“Queríamos ver los saltos, pero no hay paseos en lancha, igual disfrutamos el día y la naturaleza y los chicos pudieron jugar un rato. Además, el día estuvo muy lindo”, dijo Pedro da Rosa, vecino de Puerto Paraíso, zona rural de El Soberbio.Por su parte, en el Parque Provincial Salto Encantado, las dos jornadas fueron “tranquilas” y durante los dos días ingresaron unos 180 visitantes, tanto de Aristóbulo del Valle, como de Dos de Mayo y los locales de Salto Encantado.Iguazú a la cabezaDesde el Parque Nacional Iguazú informaron que este fin de semana ingresaron al área protegida 356 visitantes, todos oriundos de Puerto Iguazú tal como lo indica el protocolo aprobado para realizar caminatas recreativas en el circuito superior que es el único habilitado en la fase 1.Los visitantes lograron disfrutar de jornadas cálidas, con sol a pleno y con un buen caudal de agua en los saltos pese a que la cantidad de agua que se desploma en Cataratas aún es menor al caudal normal.Además autoridades del parque informaron que hoy a las 8 se reactiva el número de WhatsApp para solicitar turno para las visitas previstas para el fin de semana del 25 y 26 de julio.