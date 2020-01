Bal enojado por la guerra de vecinos

Jueves 30 de enero de 2020

Los últimos días salió a la luz un escándalo entre vecinos de un barrio privado de Mar del Plata que terminó teniendo como protagonistas a Fede Bal y Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, quienes coincidieron en el mismo complejo. Todo comenzó cuando se filtró un audio de la actriz en el cual se queja de los ruidos molestos y las noches de fiestas que realizaba el hijo de Carmen Barbieri en su casa, ubicada al lado de la que alquiló la pareja de actores que se instaló en La Feliz junto a sus hijos Eloy y Alfonsina. Ahora, la propia Brenda Gandini aseguró que la situación ya se había aclarado y que el actor se había acercado hasta su casa para solucionar el inconveniente.

Sin embargo, más tarde se filtró un nuevo audio pero esta vez fue Bal el que manifestó su furia por la repercusión que tuvo el caso en los distintos medios donde se habló incluso de un cuce agresivo entre Heredia y él.

“Ya está Ivana, ya está. Hablé con esta gente, les toqué el timbre, como deben hacerse las cosas. No en un grupito de WhatsApp ni en el country ni en el teatro. Hablé con ellos, ya está, aclaré todo. No hay fiestas. No sé quién m.... tira ese rumor. Pero son ellos que quieren ponerme en esa posición de quilombero cuando estoy en el mejor verano de mi vida, en el más tranquilo. Quilombero fui diez años antes, de verdad. Durante diez años sí fui. Estoy en este country, sabía perfectamente que cuando tenía que venir acá no iba a hacer todo lo que dicen que voy a hacer. No hago nada. Estoy tranquilo, en paz. Hice una fiesta en Año Nuevo, avisando a todo el puto barrio”, concluyó el actor en un audio que le envió a la persona que le alquiló la casa.”.