Baby Etchecopar dio positivo a Covid-19 - El Territorio Misiones

Viernes 28 de agosto de 2020 | 11:20hs.

Baby Etchecopar contó que dio positivo en coronavirus. En un video que compartió en sus redes sociales, el periodista precisó que, aunque no presentó síntomas, deberá hacer reposo y cumplir con el aislamiento en su domicilio.En la grabación, el conductor explicó que decidió confirmar la noticia debido a ciertas versiones que circularon en Twitter sobre su salud. “Hola, ¿qué tal? Salió en todos lados que yo estoy en la guardia de febriles en el Hospital de San Isidro. Bueno, es jueves, son las 18:25 y estoy en mi casa. Me dio positivo, pero estoy perfecto. Me dio asintomático”, aclaró.Etchecopar mencionó que se ausentará en su programa de TV en la señal A24 durante algunas semanas. “Me dieron diez días para descansar. Así que este lunes no, recién el otro puedo reintegrarme por orden médica al trabajo. Pero estoy bien. Quiero decir esto para que no aparezca que estoy internado ni con suero. Afortunadamente, acá tengo la pulsera de seguimiento y estoy muy bien. Estoy pasando mi coronavirus, pero que quede claro que es así. ¿Quién más que yo lo puede decir? Grabé este video para aventar cualquier fantasma”, sostuvo.