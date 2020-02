Azzaro y un amor súper nómade

Jueves 13 de febrero de 2020

Un día, Flavio Azzaro decidió poner en pausa su carrera en los medios para apostar por un sueño: recorrer el mundo palmo a palmo junto a su novia, Sol Nóbile. El periodista abandonó Fútbol al horno, el ciclo que conducía en Canal 26, y emprendió una travesía por Europa, Medio Oriente y el Sudeste asiático de la mano de su gran amor… y futura esposa.

“Y un día me comprometí en Andorra”, reveló el periodista en su cuenta de Instagram, donde mostró con felicidad los anillos. El viaje comenzó en España, donde recorrió varias ciudades como Barcelona, Málaga, Marbella, Cádiz, Gibraltar (territorio británico), Alicante, y Valencia entre otros destinos.

“Estas decisiones no se piensan mucho. Lo analizamos con mi novia y decidimos irnos a viajar por el mundo. No hay que terminar los vínculos cuando no funcionan. Se puede finalizar algo cuando te va bien. Por eso hablé con mis compañeros del programa y decidí terminar en un buen momento. Ahora viajaré por todos lados”, explicó Flavio en una entrevista con el programa de radio Enganche. Al momento, la pareja ya lleva dos meses de recorrida y pasó también por países de Medio Oriente como Qatar, Omán, y Emiratos Árabes Unidos, y actualmente se encuentra en el Sudeste Asiático. “Tailandia. El día más feliz: triunfo de Racing a la madrugada y todo el año es carnaval. Viajamos en subte y tren, visitamos a Lucas Echenique que ataja hace 10 años acá y es figura”, contó Azzaro en su cuenta de Instagram.

“Quiero entrevistar a jugadores argentinos que la remen constantemente. Contar cómo es la vida de esas personas en otro país y saber qué piensan. No dejé el periodismo, solo que decidí emprender un nuevo proyecto: #AzzaroMundial. Con mi novia Sol, que es camarógrafa, estamos entrevistando futbolistas argentinos que juegan en ligas exóticas. En breve estaremos al aire en televisión”, detalló en radio.