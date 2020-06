Ayolas declaró la emergencia sanitaria por casos de Covid-19

Jueves 25 de junio de 2020 | 18:18hs.





A través de la resolución N°944/2020 se declara la emergencia sanitaria, en la que “El intendente de la ciudad resuelve declarar emergencia sanitaria en el distrito de Ayolas, establecer la obligatoriedad de aplicación de medidas sanitarias de prevención, evitar la aglomeración de personas, reuniones sociales y mantener el distanciamiento físico”. También se restringe la circulación en la vía pública en autos, motos y bicicletas, excepto los que realizan actividades laborales, comerciales y para adquisiciones de primera necesidad, como alimentos y medicamentos.





La resolución de la Municipalidad también establece el cumplimiento obligatorio de las disposiciones del Ministerio de Salud, como el lavado de manos, uso de tapabocas, desinfección de las entidades públicas y privadas. Empresas privadas y entes públicos de la ciudad de Ayolas solo deben funcionar con el 50% de los trabajadores, y los menores de 18 años y mayores de 60 años de edad deben permanecer en sus hogares, salvo personal médico y otras personas que cumplan funciones imprescindibles.





Las autoridades sanitarias siguen en la búsqueda de casos sospechosos a fin de evitar que el virus se siga propagando en la zona. Según consigna el portal Informa Misiones al menos 12 muestras analizadas en las últimas horas han arrojado resultados negativos. Sin embargo, aún se aguardan los reportes de otro grupo de muestras.





En tanto que en la mañana del miércoles, el intendente de Ayolas Carlos Duarte, presentó una denuncia formal contra los 7 militares que dieron positivo al virus, por no respetar la cuarentena. Señaló que los uniformados fueron al supermercado y también estuvieron de farra. “Los militares colaboraron muy poco para poder armar el círculo de los nexos, incluso mintieron diciendo que nunca vinieron a Ayolas, pero hay circuito cerrado y no pudieron negar”, dijo el jefe comunal a Monumental 1080 AM.





Vecina a Ituzaingó, Corrientes

Ituzaingó y Ayolas comparten muchas cosas en común, por ejemplo trabajadores en la represa de Yacyretá, y desde el pasado 23 de agosto un puente internacional que los une sobre el coronamiento de la represa, hoy cerrado por la pandemia. En la represa pidieron a los trabajadores extremar las medidas de bioseguridad.





Esta mañana la Municipalidad de Ayolas declaró emergencia sanitaria ante el brote del COVID-19, tras los casos positivos de los militares. En tanto que a través de una publicación en Twitter, el ministro de Salud de ese país Julio Mazzoleni, señaló que son 8 los casos confirmados en Ayolas, y que se están tomando nuevas muestras. Los casos mencionados corresponden a los 7 militares y 1 personal de apoyo de salud.En la localidad paraguaya de Ayolas hay una población de 20 mil personas, y la distancia entre ambas ciudades es de aproxidamente 40 km.