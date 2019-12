Avanzarán en nuevas líneas eléctricas y la generación de energías renovables

Sábado 28 de diciembre de 2019

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

Tarifas congeladas y más obras para el 2020

Se presentó ayer el Plan Estratégico Energético de Misiones, que entre sus principales puntos busca ampliar el tendido energético dentro del territorio provincial y el empleo y desarrollo de nuevas alternativas sustentables.El evento, que se realizó en el Salón de las Dos Constituciones de la Cámara de Representantes, contó con la participación del flamante secretario de Energía de la provincia, Paolo Quintana, y del gobernador Oscar Herrera Ahuad. También estuvieron presentes el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, y el diputado provincial Martín Cesino.Entre los principales puntos de la nueva iniciativa, tras cuatro años de estudio se definirán las obras que se concretarán en la próxima década para responder a la demanda y al consumo energético en Misiones.El secretario de Energía presentó oficialmente el Plan Estratégico Energético de Misiones y adelantó que se basará en tres ejes claves. Entre ellos, la construcción de nuevas líneas de energía, la gestión de nuevas alternativas para la generación de energía y la consolidación e implementación en Misiones del gas natural comprimido (GNC) en el transporte.“El plan de obra eléctrica es un proyecto a largo plazo, entre 10 y 20 años. Para ello, necesitamos de mucha financiación, que fue buscada en su momento por la gestión anterior -de Sergio Lanziani-, logrando muy buenos resultados. Pero las condiciones a nivel nacional no habían sido favorables en su momento. La idea es continuar con ese plan de gestión y tratar de reactivar lo más rápido posible”, aseveró Quintana.Al mismo tiempo, agregó que entre los principales objetivos se impulsará el desarrollo sostenible con conciencia social para todos los sectores, en el afán de brindar un servicio racional.“Estamos buscando nuevas formas de proveer energía, sin tener más impacto ambiental”, explicó.También agregó que otro de los objetivos pasará por la diversificación de las líneas eléctricas, “para que todos los misioneros tengan más acceso a la energía y que puedan tener una mejor condición de vida”.A su vez, se promoverá el ahorro y la eficiencia en el consumo de electricidad a través de programas de concientización. En la misma línea, una de las prioridades de este eje es la reducción de los gases de efecto invernadero.“Cada uno de los planes busca un profundo mejoramiento en el servicio, otorgando recursos energéticos para cada una de las áreas”, explicó.Las obras en materia energética será clave en el desarrollo del plan estratégico que fue presentado ayer. Para ello, la inversión jugará un rol preponderante y demandará 620 millones de dólares.“La primera parte de la inversión para la red incluye la construcción de una línea de 500 kilovatios desde San Isidro (Posadas) hasta Fracrán, otras tres doble terna y dos simple terna de 132 kilovatios. Y aproximadamente 1.200 kilómetros de red de distribución de 33 kilovatios”, detalló.Ello, según el secretario de Energía, responde al crecimiento en la demanda y consumo energético que en la última década se duplicó y llegó a los 556,6 megavatios en enero de este año.“El objetivo, en esta área, también apuntará a la elaboración de un marco legal eficiente, con reconversión en la matriz productiva”, adujo.En este sentido, también se encarará el Plan de Energías Renovables (PER), que apuntará a la creación y promoción de condiciones, capacitaciones en este rubro. Y el empleo de biomasa como recurso fundamental será clave en este punto, que requerirá de una inversión aproximada de 54 millones de dólares.“Buena parte del sistema se tiene que reacondicionar y otras partes hay que renovarlas. Tenemos que tomar conciencia sobre el uso de la electricidad. Es un plan muy importante para los tiempos que se vienen y desde hace ya cuatro años se está trabajando para mejorar el servicio”, cerró Quintana.El gobernador Herrera Ahuad, durante la presentación del plan estratégico, consideró que la medida es el resultado de una apuesta política a corto, mediano y largo plazo.“Es fundamental trabajar en políticas energéticas en la provincia, con una visión que va más allá de la luz que vemos todos los días en casa, sino en una política de Estado que genera y atiende a las necesidades de todos los sectores”, afirmó el mandatario.Luego, señaló: “Es el resultado de cuatro años en los que se elaboró un diagnóstico. Ahora comenzamos con el trabajo para avanzar en un plan completo”.Por último, apuntó: “Es importante que tracemos la línea hacia el futuro. Es que la Secretaría de Energía tiene un punto clave para el país, porque nuestras políticas y decisiones repercuten en la región y en todo el país”.El presidente del directorio de Energía de Misiones, Guillermo Aicheler, explicó en la oportunidad algunos de los ejes que se encararán el próximo año. Entre ellos, el congelamiento en la tarifas y el avance del tendido eléctrico hacia diversos municipios. “Apuntamos a la mejora de un servicio, pero aún hay mucho trabajo por hacer. Tenemos una visión de generación y distribución para todos los puntos de la provincia”, dijo.Sobre el congelamiento de las tarifas, medida contemplada dentro de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, Aicheler afirmó: “Desde Energía de Misiones lo estamos aceptando y, en un principio, sería de seis meses. Asimismo, desde el directorio evaluamos no aplicar el último incremento para ser prudentes. Es que son tiempos de mucho consumo y la situación no da para más. Apuntamos a que la gente pueda pagar mensualmente”.En cuanto a los trabajos que se encararán desde la entidad, señaló que la reposición de los postes será clave. “Estamos en un 50 por ciento, avanzamos y buscamos que toda la provincia cuente con postes. Para ello fijamos prioridades, como la línea entre Eldorado y Pozo Azul, Pozo Azul y Eldorado y San Pedro e Irigoyen hacia San Pedro”.Tras una asamblea se avanzó ayer en la conformación del directorio de Energía de Misiones para el próximo año. Aicheler fue ratificado en la presidencia, lo mismo que Hugo Amable como vice. En tanto, los directores titulares serán Carlos Pretto, Alejandro Velázquez, Marcelo Sánchez, Juan Manuel Díaz y Virginia Kluka.