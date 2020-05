Avanzan las negociaciones para llegar a un acuerdo

Martes 19 de mayo de 2020

Tras intensas reuniones durante el fin de semana con el presidente Alberto Fernández para analizar las tres propuestas de los grupos de acreedores recibidas el viernes a última hora, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y su equipo siguieron analizando ayer las alternativas presentadas por los bonistas para intentar acercar posiciones durante el transcurso de la semana.La presentación de las contraofertas fue leída como un buen gesto por parte del Gobierno, pero en la cartera económica sostienen que aún las posiciones entre lo que ofreció la Argentina a fines de abril y lo recibido el viernes por la noche están “bastante lejos”, por lo que “hay que continuar negociando”, dijeron fuentes oficiales. “El clima es mejor, pero las diferencias de valor de la oferta siguen siendo amplias”, precisaron, al tiempo que agregaron que “se sigue conversando e interactuando” con los acreedores.La expectativa oficial es poder llegar a un acuerdo, pero no será antes del viernes 22, cuando finalizan los 30 días de gracia del vencimiento de USD 503 millones de los cupones de tres bonos Global. Si ese día la Argentina no paga, caerá en default, pero si durante esta semana hay una señal, tanto del Gobierno como de los acreedores, de que la negociación está bien encaminada, ese evento de cesación de pagos sería rápidamente enmendado, consideran los expertos en la materia.“Si no se llega al acuerdo total el viernes, se va camino a una prórroga de hecho, que autorizará la SEC”, afirmaron fuentes oficiales. La extensión podría ser de diez días.