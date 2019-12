Avanzan en reclamos de personas sordas

Lunes 30 de diciembre de 2019

“La verdad es que, después de la nota en El Territorio, se abrieron varias puertas para poder expresar las necesidades de las personas sordas. Los referentes fueron convocados por el Concejo Deliberante y la Defensoría del Pueblo y las entidades se comprometieron a coordinar acciones que favorezcan la inclusión”, destacó la docente Paola Amarilla.

Es que la profesional ofició de intérprete de Marcos Czajkowski, Betiana Salomón y Darío Cibau, jóvenes sordos que se pusieron al frente del reclamo por los inconvenientes diarios que deben afrontar ante la falta de capacitación de las entidades públicas.

Precisamente, los tres fueron protagonistas de una entrevista publicada por este matutino en su edición del 9 de diciembre. Luego, fueron convocados por los concejales y la Defensora del Pueblo, Patricia Nittmann.

“Explicaron las múltiples situaciones que deben atravesar a diario porque no son contemplados, como por ejemplo en el Hospital Samic, donde los médicos o enfermeras llaman a viva voz a quienes están esperando un turno y no todos pueden escuchar, razón por la cual muchas veces perdieron turnos”, indicó Amarilla, quien se desempeña como docente de la Escuela Especial 13.

Asimismo, subrayó: “No podemos quedarnos en lo que no pueden hacer, sino en lo que pueden hacer estos chicos y jóvenes para lograr mayor inclusión”.

En la citada entrevista, quedó plasmado que las instituciones no están capacitadas en Lengua de Señas Argentina (LSA). En este contexto, muchas veces los sordos se sienten discriminados y aislados.

“En Misiones faltan personas que puedan entendernos en todos los lugares, porque la provincia no es sólo Posadas. Estamos preocupados porque hay sordos en toda la provincia y nos falta accesibilidad. Por ejemplo, vamos a la policía, al hospital o al juzgado y nadie entiende la lengua de señas. ¿Cómo denunciamos algo si no nos entienden ni podemos comunicarnos? No tenemos acceso”, remarcaron.

También echaron por tierra ciertos mitos, como que los sordos saben leer los labios o leen y escriben. “No es así. Incluso, apenas el 20 por ciento de los sordos sabe leer y escribir”, aclararon.