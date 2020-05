Avanzan en la instalación de más postas sanitarias para camioneros

Martes 5 de mayo de 2020

Amplio flujo de transporte en San Pedro San Pedro es uno de los municipios en los próximamente se instalará una posta sanitaria. Sin embargo, ante la ausencia de ello, en las estaciones de servicio se extremaron los recaudos ante el aumento del flujo de camiones en el municipio.

Este aumento tendría que ver con las medidas de ingreso y egreso dispuestas en la localidad de Eldorado.

Muchos de estos transportistas provienen de Brasil, los que se detienen en algunos casos para cargar combustible, utilizar los sanitarios o el servicio de shopping.

Los playeros trabajan bajo extremas medidas de seguridad, utilizando barbijos y guantes. Por otra parte, en el caso de utilizar los sanitarios, se insiste en el lavado de manos con alcohol en gel.

El transporte de cargas es una de las actividades exceptuadas dentro del aislamiento social preventivo y obligatorio. Sin embargo, en los últimos días se reforzaron los protocolos sanitarios para evitar que el personal de los camiones se contagie de coronavirus.Los recaudos se insisten, sobre todo, en los choferes que ingresan al país tras circular por Brasil, que es uno de los puntos más críticos en América Latina por la enfermedad que mantiene en vilo al mundo.Ante esta situación, desde el gobierno de la provincia se trabajó en la instalación de postas sanitarias, que son carpas en las que los camioneros pueden abastecerse de agua, alguna infusión o snack, o productos de limpieza para higiene personal. También, para tomarse la presión o la temperatura en determinadas estaciones de servicio de la tierra colorada.La medida se concretó en coincidencia con el pedido elevado al gobernador Oscar Herrera Ahuad de determinar corredores seguros para la circulación del transporte internacional que ingresa al país y que tenga como destino otros puntos del país, como Corrientes, Santa Fe o Buenos Aires.En municipios como Posadas, Eldorado, Bernardo de Irigoyen, Jardín América y Leandro N. Alem ya se instalaron las postas sanitarias. En tanto, en otros aguardan por definiciones para la correcta atención a los trabajadores del volante.Por su parte, los trabajadores del volante manifiestan su acuerdo con la iniciativa para garantizar la seguridad del personal y evitar ser discriminados, como relataron algunos trabajadores (ver página 4).En algunos municipios de la provincia se avanzó en la instalación de carpas en algunas estaciones de servicio de uso exclusivo para los choferes.Sobre este punto, Héctor Proeza, subsecretario de Salud, explicó que “se tratan de carpas que cuentan con determinados elementos que son fundamentales en el marco de la emergencia por el coronavirus, como los artículos de higiene personal, y también para que accedan a algún refrigerio mientras realizan el viaje por la tierra colorada”.En diálogo con El Territorio, el funcionario contó que las carpas están instaladas en determinadas estaciones de servicio, tras lograr un convenio entre el gobierno y puntos de recarga de combustible.Allí, además del abastecimiento alimenticio gratuito (como té, café, agua y alimentos), los choferes pueden tomarse la presión y, sobre todo, la temperatura, con el objetivo de garantizar que el trabajador no tuviera fiebre, que es uno de los síntomas de la enfermedad.Detalló que tales carpas se instalaron en Posadas, Jardín América, Bernardo de Irigoyen, Leandro N. Alem y Eldorado. Asimismo, contó que próximamente se ubicará en San Vicente. “Se busca garantizar que cada 120 kilómetros recorridos el chofer pueda contar con elementos en materia sanitaria”, especificó.Luego, añadió: “Se trabaja mucho en materia de asistencia de transporte para brindar corredores seguros, que es lo fundamental. Se mejoró mucho el registro de tránsito en puesto Centinela. Se entendió que el camionero es un personal esencial porque está arriba de un camión para transportar alimentos”.También indicó que se decidió asignar prioridad a la atención sanitaria luego del deceso del chofer de 61 años oriundo de San Vicente, que fue la primera víctima fatal por Covid-19 en la tierra colorada, quien estuvo en San Pablo, uno de focos con mayor tasa de infectados de la región.“Si bien es un riesgo, es una actividad que hay que hacer. Muchos están expuestos a zonas con alta circulación viral, por lo que hay que insistir en la atención”, planteó Proeza.Por su parte, Nicolás Ferreyra, dirigente del Sindicato de Camioneros de Misiones, subrayó que “el chofer misionero es un chofer que trabaja a conciencia, que toma los recaudos”.En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, manifestó que se solicitó que se extremen los recaudos para los camiones que arriban de otros países, como el caso de la tierra colorada, de aquellos de origen brasileño. Sobre este punto añadió que elevaron el pedido al gobernador Herrera Ahuad y que “tomó cartas en el asunto”, en referencia a la solicitud enviada a Nación para la conformación de corredores seguro.“El chofer que ingrese al país tiene cuatro o cinco horas para circular por la provincia para resguardar la integridad de la ciudadanía, cumpliendo con los protocolos pertinentes. El chofer argentino de por sí cumple a rajatabla con los protocolos, pero el extranjero es reacio y se le tiene que exigir más. El gobernador coincidió con eso y trabajó para lograr eso”, expresó Ferreyra.El gremialista destacó la iniciativa de instalar postas seguras en las principales rutas provinciales para el abastecimiento de los conductores. “Son carpas esterilizadas, con todos los recaudos para que los choferes tengan un viaje digno, seguro y con las necesidades mínimas cumplimentadas”, sintetizó.El presidente de la Asociación Misionera de Transportistas de Cargas (Amitrac), Nicolás Obermann, opinó sobre la iniciativa encarada por la provincia para evitar que los choferes de carga se contagien de Covid-19, tanto en el país como en viajes al extranjero.“El chofer es la primera persona que quiere saber si está infectado o no”, comentó en comunicación con este matutino. Al mismo tiempo, calificó como acertada la instalación de postas sanitarias en estaciones de servicio, aunque pidió dejar de lado la estigmatización hacia los transportistas como potenciales transmisores de coronavirus.“Se estigmatizó a la actividad y eso derivó en malos tratos hacia los choferes. Tienen que entender que si no hay transporte no hay alimentos. Se juegan la vida para garantizar que todos los argentinos tengan su comida en la mesa”, aseveró.Y concluyó: “Confiamos que los especialistas definen medidas. Consideramos que es lo mejor para nosotros, que somos trabajadores esenciales en esta situación difícil para todos”.