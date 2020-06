Avanzan con la reparación de caminos en Pozo Azul

Lunes 1 de junio de 2020 | 15:47hs.

El municipio 76 de Misiones está conformado por zona rural en más del 60% del total de superficie, siendo las obras relacionadas a la apertura y arreglo de caminos, la demanda principal por parte de los moradores. En el marco de la curentena, los trabajos avanzan de forma favorable con fondos municipales.







Para los productores de Pozo Azul, disponer de caminos en buenas condiciones resulta muy importante al momento de transportar los productos de las chacras. Si bien la situación económica y epidemiológica impide una rápida respuesta, los trabajos continúan de forma positiva. En esta oportunidad las reparaciones se concretan en picada diez, picada 75, estando pendiente por condiciones del tiempo, la realización de obras viales en picada unida.





Durante esta semana se llevan adelante arreglos en picada Timbo donde además se colocan alcantarillas. "Debido a la pandemia no estamos trabajando en un cien por ciento, porque nuestro mayor esfuerzo está volcado en la prevención pero no paramos de trabajar, los vecinos de forma permanente están demandando algún servicio por parte de la municipalidad tanto que no nos hemos adherido a los asuetos administrativos" indico el intendente Edgar González.







Uno de los aspectos a destacar y que buscan sea tomado como ejemplo por todos los colonos, es el compromiso para cuidar los caminos, algunos vecimos se encargan de mantener la limpieza en los márgenes, mejorando la visibilidad, esfuerzo valorado por parte del municipio.