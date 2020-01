Avalancha de reclamos por los cortes en los servicios de la Celo

Lunes 6 de enero de 2020

Los últimos días de diciembre y los primeros de enero se tornaron una verdadera pesadilla para los socios de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo) debido a la sucesión de cortes en los suministros de agua potable y energía eléctrica.Como contrapartida, lejos de brindar explicaciones al respecto, desde la entidad emitieron un comunicado de prensa informando que a partir del mes en curso interrumpirán los servicios a los socios que adeuden una factura, por lo que instaron a regularizar la situación para evitar el costo de reconexión.Incluso, indicaron que a partir de hoy “personal de la Celo procederá al corte del suministro de energía eléctrica por facturas vencidas a los socios residentes en la zona de los barrios microcentro, Villa Falk, Villa Kindgren, Villa Blanquita, Oberá I, II, III, IV, V, VI, VII, barrio Judiciales, barrio Krause, Villa Barreyro, Yerbal Viejo, barrio Docente, Villa Gunther y Loma Porá”.En tal sentido, decenas de vecinos manifestaron su malestar ante la decisión de las autoridades de la cooperativa, puesto que la calidad del servicio no está en consonancia con las exigencias de la entidad.“Hace tres días que no tenemos agua, llamamos a la Celo y nos dicen que están trabajando. La situación es desesperante, más con el calor que está haciendo, pero bien que la última boleta me vino 3.000 pesos, casi 1.500 más que el mes pasado”, reclamó un vecino de Cien Hectáreas el último sábado.En ese contexto, anticipó la intención de realizar una manifestación para llamar la atención de las autoridades de la Celo y de la Municipalidad.También se registran innumerables reclamos por las deficiencias en la prestación del servicio eléctrico, con cortes y baja tensión en diferentes barrios, con los perjuicios que ello implica.