Autorizaron un test basado en muestras de saliva

Lunes 17 de agosto de 2020

La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, en inglés) anunció el pasado sábado que autorizó por la vía urgente un test de Covid-19 basado en muestras de saliva y que se probó durante más de un mes en jugadores de básquetbol de la NBA.La prueba, desarrollada por investigadores de la Universidad de Yale, atrajo la atención de muchos expertos en salud pública porque, al contrario que otros tests, no requiere un instrumento específico para registrar la muestra sino que la saliva puede almacenarse en cualquier contenedor estéril y enviarse para su examen.El test es el quinto autorizado por la FDA que utiliza muestras de saliva para detectar el Covid-19, pero algunos analistas lo consideran especialmente prometedor en parte porque no requiere atravesar un paso extra para separar el ácido nucleico, lo que evita el problema de escasez de los kits empleados para esa operación.De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, eso permitirá que el producto sea mucho más asequible y accesible que el hisopado nasal, dado que almacenar cada muestra costará entre 1 y 5 dólares, y podrán enviarse a cualquier laboratorio para su examen.Con este método, ya probado en el básquet de elite, los laboratorios pueden duplicar su capacidad de testeo.