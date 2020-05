Autorizan las visitas de familiares y entrenamientos de forma individual

Martes 26 de mayo de 2020 | 06:00hs.

Por Pablo Lizarragapolitica@elterritorio.com.ar

Apertura gradual del sector público Desde hoy, los diferentes entes de la administración pública volverán al ruedo de manera parcial y sólo con el personal que se considere necesario. Esto fue oficializado por el gobernador Herrera Ahuad el domingo. Sobre este punto el ministro de Coordinación de Gabinete, Víctor Kreimer, manifestó a este matutino que “cada ministro de organismos definirá qué personal convocará para trabajar de manera presencial, priorizando el respeto a los grupos de riesgo y de trabajar según los protocolos que existen”. Indicó que algunas áreas tendrán más presencia de personas mientras otras, con más impronta administrativa, seguirán de forma digital.

En cuanto al horario, precisó que será ampliado tal como anticipó el mandatario provincial.

Por otra parte, la Municipalidad de Posadas confirmó la extensión de la feria administrativa hasta el 7 de junio, en consonancia con la fecha de prórroga del aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país.

“Queremos que los entrenadores y profes vuelvan a trabajar”

El gobernador Oscar Herrera Ahuad confirmó ayer vía Twitter que desde esta semana estarán autorizadas las visitas de familiares, hasta un máximo de cinco personas, en una nueva fase de la cuarentena en Misiones. El anuncio llega a 22 días del último caso en Misiones, registrado el 3 de mayo.“En el marco de las actividades contempladas en esta etapa se podrán autorizar las visitas familiares según protocolo a un máximo de 5 personas”, especificó el gobernador vía Twitter.Provincias como San Luis, Salta, La Pampa, Mendoza y Formosa habilitaron las reuniones familiares, aunque con un cupo de hasta diez integrantes. Esto en el marco de la flexibilización del aislamiento social preventivo y obligatorio que inició el 20 de marzo en el país.Para que sea oficial la medida en Misiones se espera para hoy la pubicación del decreto reglamentario. Luego cada municipio deberá dar su adhesión a la medida para que sean oficiales las visitas a familiares entre municipios.Las autorizaciones se solicitarán mediante la aplicación Misiones Digital, la misma por la cual se habilitan las salidas para las caminatas recreativas.En principio, las visitas a familiares se podrán hacer cualquier día de la semana, en cualquier localidad (siempre que el otro municipio al que se quiere ir autorice), lo que permitirá el traslado de las personas por sus propios medios, ya que no retornará el servicio de media distancia del transporte público por el momento.Las visitas familiares serán hasta un máximo de cinco personas “sin importar la cantidad de gente que viva en la vivienda y en principio no tendría restricción horaria”, según explicó el gobernador en comunicación con El Territorio.“Claro que eso quedará sujeto a lo que apruebe cada municipio”, agregó Herrera Ahuad.Por otra parte, el gobierno de la provincia dio a conocer las pautas generales para comenzar a realizar actividades físicas y deportivas individuales.Así, Misiones se suma a lo que ya permiten en Jujuy, Catamarca y Corrientes.Al igual que las reuniones familiares, cada municipio deberá aprobar los deportes autorizados y su correspondiente protocolo. Solamente están autorizados las personas mayores entre 16 y 60 años; menores solamente acreditando que son atletas federados.Mediante su cuenta de Twitter, el gobernador dio las pautas generales. “Ponemos a disposición de los intendentes la apertura de establecimientos de actividad física. Deportes individuales y acondicionamiento técnico/físico de deportistas. Los mismos deberán ser habilitados de acuerdo al protocolo establecido”, explicó Herrera Ahuad.Según reza el comunicado, las actividades al aire libre serán con horarios de apertura diurna. En espacios cerrados el uso del barbijo será obligatorio, dejando libre la nariz para una mejor respiración durante el entrenamiento.Cada predio deberá brindar turnos con el fin de evitar sobrepasar la capacidad permitida; tener elementos de desinfección y control de temperatura. Además espacios de tiempo entre cada turno para poder realizar una desinfección y para que no se crucen los asistentes. Por otra parte, queda prohibida la práctica de deportes en equipo y el uso de zonas comunes como vestuarios y quinchos.El ministro de Deportes de Misiones, Rafael Morgenstern, en diálogo con El Territorio confirmó que los deportes individuales podrán retomar la actividad siempre y cuando así lo autorice Salud Pública y en la medida en que se cumplan estrictamente todas las medidas preventivas para evitar el contagio.La medida llega cuando en dos días, en la Costanera de Posadas, cerca de 40 mil personas salieron a hacer caminatas recreativas.“Nuestra idea es que los dueños de predios, clubes y gimnasios de a poco puedan arrancar de nuevo porque pasaron muchas semanas en las que no hubo actividad y queremos que de a poco los profesores y los entrenadores puedan volver a trabajar”, señaló el ministro.“Se recibieron un sinfín de protocolos de diferentes asociaciones, federaciones y entidades deportivas y recreativas y Salud Pública es el organismo que analiza y autoriza la vuelta de cada disciplina”, agregó, y aclaró que “cada una tendrá su forma de hacer entrenamiento”.“Salud Pública informará al Ministerio de Deportes y nosotros comunicaremos a cada disciplina el paulatino regreso de actividades, pero siempre bajo estrictas medidas sanitarias. Acá el pensamiento tiene que ser que se mantienen las formas habituales de contacto con la gente, distanciamiento, la desinfección de ingreso a los predios y pedido de turnos para que no se crucen las personas en el lugar”, explicó el funcionario.Por su parte, Gustavo “Colo” Breitembruch, integrante del Consejo Profesional de Educación Física de Misiones (Copefim), comentó que la medida es “un oxígeno para los profesores y los gimnasios que estaban en una fase crítica. Muchos no pudieron aguantar y otros van a necesitar una ayuda para volver”.“Vamos a esperar la autorización y ver qué deportes pueden volver, pero ya es un gran paso que cada deportista pueda entrenar”, agregó Colo.