Autorizan la vuelta de las comuniones y confirmaciones - El Territorio Misiones

Miércoles 16 de septiembre de 2020

El viernes comienzan las fiestas judías En septiembre, los judíos festejan su Año Nuevo con la celebración de Rosh Hashaná, que en hebreo significa ‘cabeza del año’. Esta festividad, de acuerdo con la tradición, alude al día de la creación del primer ser humano sobre la faz de la Tierra. El Rosh Hashaná en 2020 marca el inicio del año 5781 en el calendario hebreo y se celebra con la primera estrella del primero del mes de Tishrei, que este año coincide con la noche del viernes 18 de septiembre hasta el domingo 20 de septiembre. La expresión más pronunciada es “Shaná Tová”, que significa “buen año”. En este sentido, Barrios indicó que “se están tramitando las festividades judías, creo que hoy (por ayer) va a salir el protocolo para que también los judíos que viven acá en Misiones puedan tener sus festividades como todas las otras confesiones y religiones”.

Al inicio de la cuarentena, los párrocos de la provincia debieron aplazar todas las comuniones y confirmaciones, como sucedió con el resto de las actividades de diferentes ámbitos.Ahora, ante la buena evolución de Misiones ante la crisis sanitaria de Covid-19, se autorizaron estas celebraciones religiosas bajo protocolos pensados especialmente para estas ocasiones.En este contexto, Radioactiva 100.7 dialogó con Rossana Barrios, subsecretaria de Culto de la provincia, quien explicó: “Desde mayo, cuando se aprobó el protocolo presentado para lo que es el ámbito religioso, hubo una secuencia de ampliaciones, a partir de que se tomaron los recaudos necesarios para que la gente vuelva a sus lugares de confesión de fe”.Y agregó: “Desde ese momento se vio la posibilidad de que, teniendo en cuenta la capacidad edilicia de cada templo, se pueda permitir la ampliación de la participación en un 30% dependiendo de la capacidad edilicia de aquellos congregantes, feligreses y bautizados de las diferentes religiones que existen en la provincia”.Si bien destacó que ya están autorizadas las comuniones y confirmaciones, la catequesis todavía no está permitida de forma presencial, aunque sí continúan con las clases virtuales.En relación a la ceremonia, indicó que “cada párroco puede observar la capacidad edilicia que tiene para ver si va sólo la familia o también más gente, la idea es no exceder el cupo. Hay que ser respetuosos del porcentaje de gente y la cantidad de metros cuadrados habilitados para albergar gente”.La eucaristía, también llamada sagrada comunión, es el sacramento que consiste en la distribución entre los fieles de pan y vino en representación del cuerpo de Jesucristo, y significa acción de gracias.En el catolicismo, la eucaristía solamente puede ser practicada por personas que hayan realizado la primera comunión y es el sacerdote el encargado de compartirla con los fieles, depositándola generalmente en la boca. Teniendo en cuenta la situación sanitaria y epidemiológica actual, esto sería imprudente.“El sacerdote deposita en la mano del que vaya a comulgar y de ahí giran para irse a sus asientos, ahí recién pueden comulgar; si abren la boca en frente del celebrante es un factor de riesgo para ambos”, sostuvo Barrios.Asimismo, aseguró que “todo lo que tenga que ver con lo religioso está habilitado, siempre y cuando se tengan en cuenta la capacidad edilicia y las medidas sanitarias correspondientes y que no se junten a charlar al terminar. Seguimos marcando conciencia para que la gente no pierda de vista el cuidado”.