Autoridades se reunieron con medios de prensa y confirmaron que hay 60 personas aisladas en El Soberbio

Sábado 21 de marzo de 2020





"Entendiendo la importancia de los medios, sobre todo radiales, que en las colonias son el único medio por el cual la gente se informa les pedimos que hagan saber que la situación es grave, si bien no hay en Misiones casos, debemos ser responsables”, dijo el jefe comunal.





“Les pedimos que le pidan a la gente que si no es necesario no salgan de sus casas, tanto Gendarmería, Prefectura y Policía de Misiones van a actuar si hay gente que no puede justificar si está en la calle"





Hugo Delfor Gauna, director de Bromatología y Zoonosis aclaró algunas dudas de los presentes y explicó el proceso del virus, síntomas y la forma de tomar recaudos. Con respecto a la gente que no respete la cuarentena Gauna fue tajante al señalar que "se le va a realizar una advertencia, si se lo encuentra nuevamente y no puede justificar estar en la calle será considerado reincidente y habrá multas severas”.





Gauna reconoció también que hay cerca de 60 personas que están cumpliendo el aislamiento, luego de volver de Brasil. “Son personas que vinieron de Brasil y no presentan síntomas” y apeló a la solidaridad de los vecinos que si saben de alguna persona que vino de Brasil y no respetan que denuncien, no es tiempo de quedar bien con el vecino, hay que ser responsable y cuidarnos entre todos”.

El Intendente de El Soberbio Roque Soboczinski acompañado por el viceintendente Ricardo Leiva, el director de Acción Social Gabriel Dahmer y el director de Bromatología y Zoonosis Hugo Gauna, se reunieron con representantes de medios de prensa de El Soberbio a los efectos de brindar información sobre cómo está trabajando el comité de crisis.