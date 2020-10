Autoridades no autorizan suba de cuotas de colegios privados - El Territorio Misiones

Viernes 16 de octubre de 2020

En cifra 60% Entre un 10% y un 60% es el nivel de morosidad en las cuotas que evidenciaron las instituciones privadas en el contexto de pandemia.

Pese a la incertidumbre un ciclo lectivo que aún no termina y otro que le está pisando los talones, muchas de las escuelas privadas de la provincia ya iniciaron las inscripciones para el año que viene, o bien, notificaron a las familias de las fechas en las que éstas se llevarán a cabo según el nivel.Lo que llamó la atención de los padres fue el aumento en el costo de la matrícula, algunas de hasta mil pesos. Sin embargo, según indicaron desde el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (Spepm) y la Asociación de Institutos Privados de Misiones (Aipem), no habrá suba en las cuotas mensuales, lo que supone un alivio para las familias en este contexto de pandemia e inestabilidad económica.El aumento en el costo de la matriculación lo establece cada institución conociendo la realidad de su comunidad educativa y se basa en ello para aumentar o no. En tanto que es el Spepm el que autoriza los porcentajes de aumentos a través de una resolución.“Por lo pronto no forma parte de nuestra agenda institucional involucrarnos con el tema del costo de las cuotas, consideramos desde el Servicio de Enseñanza Privada que hay otras prioridades pedagógicas y de articulación del ciclo 2020-2021”, aseguró Gustavo Lezcano, director de Control de Financiamiento Educativo del Spepm, en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.Por su parte, Delicia Olivera, directora de la Aipem, indicó: “Para esta altura del año el Spepm sacaba una resolución donde están previstos los porcentajes de aumentos autorizados por ellos; este año no ha sido así por esta situación particular puesto que entienden que la situación económica de las familias se complicó mucho, recién ahora se está acomodando todo. El acompañar y mantener la matrícula es lo más importante para todas las instituciones”.Olivera, que además es directora de una escuela en Dos de Mayo, sostuvo que desde la institución que preside mantendrán el año que viene el costo de la matrícula y las cuotas. “Las realidades son todas distintas, no es lo mismo un colegio del interior que uno de la capital”, argumentó.Y agregó: “Nos enfocamos más en lo pedagógico, en llegar a alcanzar a esos estudiantes que no han podido tener conexión y contacto con las instituciones porque la verdad que hay unos cuantos”.El año pasado, el Servicio de Enseñanza Privada había aprobado un aumento de hasta el 35% en el valor de las cuotas de las instituciones privadas de la provincia; en 2018, en tanto, había sido de un 28%.Consultado sobre si hubo una baja en la matrícula por la situación económica, Lezcano, destacó: “No tenemos elementos que afirmen esa postura. Tenemos casos de escuelas que han cumplido la matrícula y cerraron el sistema de inscripción”.En tanto, sobre el aumento en la inscripción señaló que no se está cometiendo ninguna infracción puesto que no está dentro de los porcentajes que acuerda el Spepm sino que son acuerdos intrainstitucionales:“Algunos decidieron congelarlos pero se vienen tres meses dramáticos donde no hay ingreso genuino entonces la inscripción es una manera de garantizar y cubrir lo que es el receso de verano”.El contexto de emergencia sanitaria por el coronavirus impactó en la capacidad de las familias de poder abonar en tiempo y forma las cuotas mensuales de los colegios de sus hijos. Tal es así que al menos el 50% de los padres se atrasó en este aspecto o directamente dejó de pagarlas, lo que produjo entre un 10% y un 60% de morosidad en las instituciones educativas.Es así que la educación privada se sumó a los programas Ahora y estará vigente desde noviembre. Las instituciones privadas de educación inicial, primaria, secundaria, terciaria y universidades pueden adherirse hasta el 31 de este mes.Habrá reintegros del 20 por ciento y hasta 12 cuotas sin intereses para el pago de cuotas, matrículas y deudas generadas por incumplimiento de pagos. En principio con las tarjetas del Banco Macro, aunque otras entidades bancarias podrían sumarse.