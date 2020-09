Autoridades del IPS trataron con afiliados y gremios remas de prestaciones y cobro de plus - El Territorio Misiones

Viernes 25 de septiembre de 2020 | 16:31hs.



En representación de quienes presentaron la nota se encontraban presentes integrantes de los gremios MPL y UTEM (docentes) y UPCN.



Reclamo por el plus

En la reunión trataron los puntos referidos a la nota presentada que incluyen los cobros de plus por parte de médicos y clínicas, muchas veces en negro; cupos limitados para las prestaciones; falta de especialistas y el plazo para el cual se dan los turnos de atención.



Las autoridades presentes reconocieron algunas falencias de las planteadas y solicitaron que todas las quejas sobre cualquiera de esos puntos sean presentadas por escrito donde se explicite con claridad la situación. En el caso que la denuncia sea contra algún prestador en particular se da la posibilidad de que la denuncia sea presentada en forma anónima.



Al finalizar la reunión confirmaron una nueva reunión para el jueves 1 de octubre, a las 9:30 horas.



Los gremios realizarán una campaña de difusión de lo conversado a fin de que los afiliados al IPS presenten por nota sus quejas para llevar a dicha reunión.





Afiliados del Instituto de Previsión Social de Misiones (IPSM) presentaron el último jueves al organismo una nota acompañada por más de 1000 firmas solicitando el cese de cobro de plus por parte de médicos y clínicas, además de mejoras en los servicios que prestan.Como respuesta a las inquietudes esta mañana se realizó una reunión entre afiliados y gremios de los trabajadores públicos afiliados al IPS, con el Subgerente de Prestaciones Médicas Asistenciales, Germán Bezus; la Directora de la Obra Social, Miriam Acosta; la Jefa del Departamento de Discapacidad, Ana Zamora, el Jefe del Departamento de Delegación Regional 5, Marcelo Batalla y Griselda Antonio, Delegada de la Regional 5, por parte de los denunciantes.