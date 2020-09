Automovilismo: Rudito Bundziak se sube al TC Mouras - El Territorio Misiones

Domingo 13 de septiembre de 2020 | 23:11hs.

Luego de seis meses de inactividad, el piloto de Puerto Iguazú Rudito Bundziak, prepara su regreso al automovilismo nacional y el próximo fin de semana debutará en el TC Mouras, categoría que organiza y fiscaliza la Asociación Turismo Carretera (ACTC) y que disputará su tercera fecha en el Autódromo de San Nicolás.Con el reinicio de las competencias, Bundziak empezó a definir sus pasos para lo que resta del año y gracias al apoyo de los sponsor y de las conversaciones que tuvo con el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, en la jornada de hoy se confirmó que se sumará al TC Mouras, empezando así un camino para poder llegar al Turismo de Carretera el próximo año.Rudito llegó a un acuerdo con el equipo Quilmes Plast y estará sobre un Ford Falcon. Bundziak será el primer misionero en correr como piloto titular en el TC Mouras. El año pasado Carlitos Okulovich corrió una fecha como invitado.“La verdad es que durante todo este tiempo no paramos de trabajar y por suerte cuento con el apoyo de los sponsor para el nuevo proyecto. Quiero agradecer mucho al presidente de la ACTC Hugo Mazzacane quien me abrió las puertas de la categoría y se puso a disposición para que pueda estar. Vamos ilusionados, será todo nuevo, pero siempre con las mismas ganas, dar el 110 por ciento en cada carrera”, indicó Bundziak.Hoy Bundziak cerró su pretemporada con una intensa jornada de entrenamientos en el Autódromo de Oberá, donde volvió a dar cerca de 100 vueltas sobre su karting. Ahora empezará los últimos trámites para emprender viaje en los próximos días a San Nicolás sede de la tercera fecha del TC Mouras.“Fue una buena jornada de entrenamiento, que se complementa con todo el trabajo físico que veníamos haciendo en el Cepard y creo que físicamente llegamos de la mejor manera, ahora esperemos adaptarnos rápido al auto y hacer una buena clasificación que es siempre fundamental”, agregó el piloto de Iguazú.La temporada de Bundziak se dividirá ahora entre el TC Mouras y la Clase 3 del Turismo Pista, ya que fue confirmado por el equipo Febase Permance Baliñas sobre el Nissan March.“No estábamos conforme con el rendimiento del auto del Turismo Nacional, se lo planteamos al equipo y no hubo soluciones, así que resolvimos terminar el acuerdo en buenos términos. Ahora vamos a metalizarnos en el TC Mouras y en el Turismo Pista, que son los objetivos para este año”, finalizó el misionero.