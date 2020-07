Automovilismo: Adrenalina y ¿competencia?

Lunes 20 de julio de 2020 | 02:00hs.

“Somos una de las provincias privilegiadas en el deporte motor, poder girar y salir a las pistas y, con las opciones de dos autódromos espectaculares, somos unos privilegiados en el contexto epidemiológico que vive el país”. La frase de Adrián Silveira, jefe de equipo del Rosamonte Racing Team, resume lo que fue la calurosa jornada del sábado en los autódromos, circuitos y kartódromos de Misiones.





El incremento de la actividad en parte se debe a los rumores, cada vez más fuertes, del reinicio de los campeonatos de Pista, Rally y Karting de la Femad, que podría darse para mediados de agosto.





Desde que se aprobaron las pruebas para el automovilismo, rally y motociclismo, fue creciendo la actividad, pero la de este fin de semana fue la más intensa en cantidad de pilotos girando simultáneamente en distintos escenarios. Hubo para todos los gustos, pilotos girando con autos de nivel nacional, motociclismo del mejor nivel, entrenamientos de karting, motos de provincial y actividad del rally.







Doble turno en Leandro N. Alem





En la mañana del sábado, probaron los pilotos del Misionero de Karting, Santiago Kran, Mauricio De Lima, Tobías y Andrés Pérez, Ayrton Bösse y Miguel Matskoski.





Apóstoles con el rally





El Autódromo de Apóstoles tuvo su estreno con las pruebas de rally. Bajo estrictos protocolos y con la presencia del presidente de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (Femad) Oscar Mieres y el titular de la Asociación Misionera de Pilotos y Navegantes de Rally (Ampynar) Ignacio “Nacho” Allende, se habilitaron las pruebas de rally.





Los presidentes de ambas instituciones fueron los encargados de tomar la temperatura, colocar alcohol en gel y que se cumpla en uso de barbijos. En ese marco Raúl Fagundez (Peugeot 307-Clase N3) y José Boni (Fiat Duna-Grupo A) fueron los primeros en girar en la Capital Nacional de la Yerba Mate.





“Estoy muy contento de volver a acelerar, esperamos mucho este momento, así que más que contento. Se sintió muy bien el auto, hay cosas que mejorar, pero fue un día positivo. Se extrañaba un poco, se notó la falta de ritmo, pero las pruebas son para esto”, comentó Raúl Fagúndez.





Oberá con actividad nacional





“Dimos unas 25 vueltas al trazado chico, para ver que no se caiga nada y ver como estaba el auto, que no lo utilizamos desde el año pasado. Fue una prueba tranquila más que nada para reencontrarnos con el auto, no buscamos tiempos porque fuimos con las gomas usadas que tenían. Ahora que sabemos que esta todo bien la idea es armar un día de pruebas en el circuito largo”, explicó Blasig.





También motos y karting en Oberá





Los pilotos de las dos ruedas siguen sus entrenamientos con miras al inicio del campeonato argentino.





En Posadas hubo motos y kartings





El Autódromo Rosamonte de Posadas también tuvo actividad a cupo completo, indicaron desde el Automóvil Club Misiones.







Por un lado estuvieron las motos del Rosamonte Racing Team con sus pilotos Esequiel Gómez y Nahuel Santamaría. También, el jefe del equipo y ex campeón argentino, Adrián Silveira volvió a girar, aprovechó los entrenamientos para testear las motos del Team. Así los motociclistas pudieron realizar las prácticas teniendo en cuenta la aprobación del protocolo vigente para el desarrollo de la actividad y cumpliendo con las normas sanitarias del ACM.





“Feliz por el contacto con la moto, giré con una moto más chica hace unos días pero no era lo mismo, estoy muy contento por hacerlo con la moto más grande del equipo y disfrutando mucho del día”, explicó Nahuel Santamaria. Además de las motos estuvieron compartiendo pista los pilotos de karting del Abente Competición.







Mientras tanto, ayer estuvieron girando en Oberá los pilotos de karting, Manuel Pascual, Alicia Graef, Nicolás y Esteban Pérez y Adrián Urquía.Fue tal la demanda que en el Kartódromo Ricardo Balbín de Leandro N. Alem hubo que hacer dos turnos.Por la tarde giraron los pilotos del Misionero de Karting, Maximiliano Hipólito, Melisa Barrios y se sumó el piloto de la Clase 3 del Turismo Pista Tomás Sniechowski.Además, estuvieron Matías Zots y Agustín Braga, que habitualmente compiten en el Campeonato Misionero de Motociclismo en Pista.A su tiempo, José Boni explicó que “vinimos a probar el motor, nos estamos despidiendo del dunita que tantas alegrías nos dio, el Regatta si Dios quiere va a estar para el año que viene y queremos ir probando distintos elementos como la caja y el motor”.El Autódromo de Oberá, por su parte, vio girar a Martín Blasig con el Renault Clio con el que el año pasado debutó en el Turismo Pista.“Tengo que agradecer a Gabriel Rodríguez que me mandó el auto, a Roberto Peralta que le hizo un repaso general, a los sponsor que me siguen acompañando y ahora podemos entrenar bien manejando la misma potencia que ocupamos habitualmente en la Clase 3”, agregó.En Oberá, además de Blasig giraron Diego Zapaya, Jorge Álvarez, Oscar Beber y Damián Gauna con sus motos del Superbike Argentino.Como si fuera poco también estuvieron Juan Pablo y Valentino Mattive girando con el karting de la 4 Tiempos Estándar del Misionero de Karting.Así giraron el piloto del Turismo Nacional y Turismo Pista, Rudito Bundziak, quien dio unas 70 vueltas, el piloto del Turismo Pista Clase 1, Juan Pablo Abente, quien dio unas 80 vueltas y el piloto de la Rotax Bue, Francesco Grimaldi, quien pudo girar poco porque rompió el encendido de su karting.