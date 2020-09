Autoconvocados volvieron a rechazar suba salarial docente - El Territorio Misiones

Sábado 12 de septiembre de 2020

Docentes comprobaron aumentos Ayer miles de docentes comenzaron a verificar qué impacto tendrá en sus haberes el aumento establecido por el gobierno de la provincia.



Se conoció que hasta llegó en la víspera a colapsar por momentos la página del Consejo General de Educación (CGE) que habilitó el sistema de simulación de los haberes. Mediante este sistema los educadores, pudieron comprobar cuánto percibirán de bolsillo con el nuevo acuerdo salarial.



En la misma página del CGE se resumieron los principales puntos del acuerdo al citar que “ningún docente con un cargo o más de 15 horas ganará menos de 27.500 pesos”.



Se añade que el incremento al básico pasa de 7.077 a 9.277 pesos y que el acuerdo firmado comenzará a percibirse desde septiembre.



Según el informe, el docente que perciba un incremento menor a 2.500 pesos, recibirá un bono solidario, por carga horaria mayor a 15 horas de 2.500 pesos y con carga menor a 15 horas de 1.700 pesos. Como se indicó, estas son las propuestas que también se dieron a conocer a los autoconvocados, que no aceptaron y adelantaron que continuarán con la protesta.

Docentes autoconvocados de Misiones resolvieron ayer no aceptar la propuesta salarial impulsada por el gobierno de la provincia.Se conoció que se ofreció desde la administración provincial un aumento del bono, pero se mantuvieron en la postura de reclamar un básico 12.800 pesos.Se conoció que desde la administración provincial recordaron que ello no favorecería a los docentes que menos ingresos tienen y sí resultaría beneficioso para lo que tienen mayores ingresos, sumado a que muchos tienen doble turno con lo que se duplica tal beneficio.El ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, Miguel Sedoff, había explicado en forma previa que si se establecieran esos 12.800 pesos al básico, el sueldo inicial sería menor a los 25.000 pesos y más bajo a lo establecido obligatoriamente como piso en el país.Había recordado que el acuerdo firmado por los sindicatos con representación gremial permitió elevar el piso salarial de 25.000 a 27.500 pesos, a cobrar a partir del 1 de septiembre.Pese a tal explicación los disidentes resolvieron ayer mantener la propuesta de buscar un básico de 12.800 pesos, aunque también por momentos habían flexibilizado tal pedido por un monto menor, pero siempre incluyendo al básico.De la reunión en el Centro del Conocimiento participaron el presidente del Consejo General Educación (CGE), Alberto Galarza; el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán; la presidenta y la vice de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Rossana Franco y Mirian Bandera, respectivamente; junto al diputado nacional Ricardo Wellbach.En cuanto a los autoconvocados estuvieron representados por la Unión Docentes Nueva Argentina de Misiones, por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Conti Santoro, Tribuna Docente, por el Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL), la Unión de Docentes de la Educación de Misiones (Utem) y la Unión de Docentes Nueva Argentina de Misiones (Udnam).Son los que mantienen la protesta en la provincia y habían rechazado el acuerdo paritario firmado el lunes 7 de septiembre en la Mesa de Diálogo, donde avalaron con sus firmas la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM), la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), miembros de la Confederación de Educadores Argentinos/Sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Bravo (CEA/Semab) e integrantes del Sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada (Sidepp).En tanto, únicamente el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) no participó del acuerdo.Tras la reunión con el gobierno de la provincia, los autoconvocados se trasladaron hasta el puente de Garupá, donde estuvo bloqueado hasta las 18 de ayer generando mucho malestar al complicar el movimiento vehicular, especialmente de muchos camioneros que se vieron atrapados en este conflicto.