Autoconvocados volverán a reunirse hoy con el gobierno - El Territorio Misiones

Viernes 11 de septiembre de 2020

También se manifestaron a la altura del barrio Industrial de Wanda y en Puerto Rico, como también en localidades como Montecarlo.





Reclamo de trabajadores de la salud Un grupo de promotores de Salud Pública decidió ayer encadenarse frente al acceso principal del Ministerio de Salud. El objetivo es visibilizar su reclamo, que consiste en un incremento salarial mayor y rechazar el acuerdo firmado en la jornada del martes. Al principio, un hombre fue el que se encadenó en el acceso del predio, al que se sumaron hacia la noche más personas que replicaron la metodología. En este sentido, anticiparon a El Territorio que persistirán allí hasta arribar a un acuerdo superador o hasta que los reciba el ministro Oscar Alarcón. “El incremento que se acordó no nos sirve y sólo lo firmó un sector, que no nos consultó si queríamos eso. Nos autoconvocamos para visibilizar nuestro malestar con esta situación que se agravó en estas semanas, porque el sueldo no alcanza”, manifestó Abigail, promotora de salud.

Transportistas escolares hicieron caravana por su crítica situación

Una nueva jornada de protesta docente en reclamo de mejoras salariales se concretó ayer en distintos puntos de la provincia, que llevó a cortes de rutas durante gran parte de la jornada.Para hoy se anticipa que las autoridades los volverán a recibir y escuchar a los autoconvocados. Será a partir de las 10 en el Centro del Conocimiento.Según pudo saber este matutino, estarán presentes entre otros el presidente del Consejo General de Educación, Juan Alberto Galarza, además de algunos diputados. Por los autoconvocados se espera la presencia de representantes de sectores nucleados en Udnam, MPL, ATE, Utem, Tribuna Docente, Conti Santoro.Como una forma de acompañar durante el diálogo con autoridades educativas del gobierno de la provincia, se anticipan nuevas concentraciones y se analizaba avanzar hasta un posible corte de ruta a la altura del acceso a Garupá y repetir algunos bloqueos de las rutas 12 y 14, como lo vienen haciendo en los últimos días.Como se viene indicando, estos docentes autoconvocados decidieron no acompañar el acuerdo salarial firmado por los gremios reconocidos jurídicamente en la tierra colorada.El lunes pasado el gobierno provincial selló un acuerdo con la mayoría de los gremios docentes que tienen personería jurídica y cerró un incremento salarial para este sector.Como se indicó ayer, se produjeron diversos cortes durante toda la jornada. Lo hicieron sobre la ruta nacional 14 docentes autoconvocados de Leandro N. Alem y de San Vicente, donde también cortaron la circulación vehicular de la ruta nacional N° 14. En San José, el bloqueo fue sobre ruta nacional 14 en el kilómetro 788 y en Oberá sobre ruta nacional 14.En la localidad de San Pedro el bloqueo fue sobre ruta nacional 14 a la altura de la rotonda y en El Soberbio también incluyeron asamblea y protesta en el playón deportivo de Plaza Manuel Belgrano.Del mismo modo en la localidad de San Javier en la ruta provincial N° 4 altura Tres Esquinas.En el peaje Santa Ana también se interrumpió el movimiento vehicular sobre la ruta 12. Algo similar a la altura de la localidad de San Ignacio, en todos los casos desplegando consignas y con la bandera nacional cortaron la calzada en ambos sentidos.Transportistas escolares de todo el país protestaron ayer debido a la crítica situación del sector que lleva ocho meses sin ingresos. A nivel local, los propietarios se manifestaron en una caravana con sus vehículos que recorrió varios puntos de la ciudad.El sector logró ser incluido en una ampliación de la ley de presupuesto para obtener un auxilio financiero, pero todavía no llegan los fondos a los destinatarios por falta de avance en cuestiones administrativas que se demoran en la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Transporte de la Nación. Diego Cardozo, presidente de la Asociación de Transportes Escolares de Misiones, en diálogo con El Territorio dijo: “estamos con mucha preocupación y desesperación, son meses muy duros que estamos atravesando, la situación no da para más, no tenemos ningún tipo de ingreso económico y el último que tuvimos fue en noviembre del año pasado”.“Estamos en una situación realmente preocupante. Ahora hemos sido beneficiados por una ley que se aprobó que otorga un crédito dado por el Ministerio de Transporte de Nación pero hasta ahora no tuvimos noticias y las deudas se acumulan”, destacó.